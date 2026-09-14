Καζάκς (ΕΚΤ): Υπάρχουν οι συνθήκες για νέες αυξήσεις επιτοκίων

Απέφυγε να προβλέψει αν θα υπάρξει νέα αύξηση ήδη από τον Οκτώβριο, αλλά σημείωσε ότι η ΕΚΤ έχει την πολυτέλεια να κινηθεί «σταδιακά» και «χωρίς βιασύνη»

Την άποψή του πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει σταδιακά περαιτέρω τα επιτόκια για να περιορίσει τον πληθωρισμό, προτού το ράλι του κόστους των καυσίμων -που πυροδοτείται από τη σύγκρουση με το Ιράν- αρχίσει να μετακυλίεται στους μισθούς και σε άλλες τιμές, εξέφρασε στο Reuters το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάρτινς Καζάκς.

Ο Καζάκς, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας, εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο για περισσότερες, σταδιακές αυξήσεις επιτοκίων, καθώς οι τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. «Διαμορφώνονται οι συνθήκες για περαιτέρω σύσφιξη», τόνισε και πρόσθεσε ότι το επίπεδο του 2,5% -το οποίο η ΕΚΤ έχει χαρακτηρίσει ως το ανώτατο όριο ενός ουδέτερου εύρους που ούτε τονώνει ούτε περιορίζει την ανάπτυξη- δεν πρέπει να θεωρείται «ταβάνι».

«Ίσως χρειαστεί τα επιτόκια να εισέλθουν σε πιο περιοριστική ζώνη. Δεν υπάρχει κάποιο αόρατο κατώφλι ή κάποιος υψηλότερος πήχης που πρέπει να ξεπεραστεί για να κινηθούν τα επιτόκια πάνω από το 2,50%» εξήγησε. «Αν κινηθούμε σταδιακά, θα βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση», ανέφερε. «Χάρη σε προηγούμενες αποφάσεις που αποδείχθηκαν ορθές, μπορούμε προς το παρόν να ενεργήσουμε χωρίς βιασύνη ή νευρικότητα» συμπλήρωσε.

Το στέλεχος της ΕΚΤ επεσήμανε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης λειτουργεί κοντά στα όρια της παραγωγικής της δυναμικότητας, επομένως το αυξημένο κόστος των καυσίμων ενδέχεται να μετακυλιστεί ευκολότερα στις τελικές τιμές. «Το output gap κλείνει, γεγονός που σημαίνει ότι η μετακύλιση του κόστους στις τιμές και τους μισθούς ενδέχεται να ενισχυθεί. Αυτό αποτελεί σαφώς ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό» αποσαφήνισε.

Ο Καζάκς υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός -τον οποίο η ΕΚΤ προβλέπει στο 3,6% για το τελευταίο τρίμηνο του έτους- εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα που δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει εάν βασικά αγαθά, όπως τα καύσιμα και τα τρόφιμα, γίνουν ακόμη ακριβότερα. «Πρόκειται κυρίως για είδη καθημερινής κατανάλωσης, γεγονός που ίσως εντείνει την ευαισθησία στον πληθωρισμό, ιδίως εάν οι πιέσεις στις τιμές υπερβούν την αύξηση των μισθών», υπογράμμισε.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο και η ΕΚΤ αναμένει περαιτέρω άνοδο τους επόμενους μήνες. Ο Καζάκς απέφυγε να προβλέψει αν θα υπάρξει νέα αύξηση ήδη από τον Οκτώβριο, αλλά σημείωσε ότι η ΕΚΤ έχει την πολυτέλεια να κινηθεί «σταδιακά» και «χωρίς βιασύνη». Την Πέμπτη, η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια στο 2,5% από 2,25% για δεύτερη φορά φέτος και προειδοποίησε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τη σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να αποδειχθούν διαρκείας.