Συνεργασία Odyssey Cybersecurity και Airia για ασφαλή επιχειρησιακή αξιοποίηση του AI

Η Airia προσφέρει μία ενιαία πλατφόρμα που συνδυάζει AI security, governance και orchestration, επιτρέποντας την κεντρική διαχείριση models, agents, applications, data και workflows.

Στρατηγική συνεργασία με την Airia ανακοίνωσε η Odyssey Cybersecurity με στόχο να υποστηρίξει οργανισμούς στην ασφαλή υιοθέτηση και κλιμάκωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς το AI αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ταχεία ενσωμάτωση AI models, agents και εφαρμογών δημιουργεί ένα νέο πεδίο κινδύνου για τις επιχειρήσεις. Η χρήση διαφορετικών μοντέλων και εργαλείων, συχνά πέρα από τον κεντρικό έλεγχο των οργανισμών, αυξάνει τις απαιτήσεις για προστασία δεδομένων, έλεγχο πρόσβασης και διακυβέρνηση, ενώ φαινόμενα όπως το Shadow AI και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση AI δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την πλήρη εικόνα του εταιρικού AI περιβάλλοντος.

Η Airia προσφέρει μία ενιαία πλατφόρμα που συνδυάζει AI security, governance και orchestration, επιτρέποντας την κεντρική διαχείριση models, agents, applications, data και workflows. Μέσα από ένα κοινό επίπεδο ελέγχου, οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόζουν πολιτικές ασφάλειας, access controls και guardrails σε όλο το AI lifecycle, περιορίζοντας κινδύνους όπως η διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, οι μη ασφαλείς αλληλεπιδράσεις με μοντέλα και η έκθεση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η συνεργασία με την Airia ενισχύει τη δυνατότητα της Odyssey να εντάσσει το AI risk στο ευρύτερο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και cyber resilience ενός οργανισμού. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της σε cybersecurity, risk και enterprise implementations με τις δυνατότητες της Airia, η Odyssey μπορεί να υποστηρίζει επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν πολλαπλά AI models και agents, διατηρώντας παράλληλα ορατότητα, ασφάλεια και συνεπή governance σε όλο το περιβάλλον τους.

Η ανακοίνωση επισημαίνει πως η σημασία αυτής της προσέγγισης αυξάνεται καθώς το AI μετακινείται από μεμονωμένα πειραματικά use cases σε κρίσιμο μέρος των καθημερινών επιχειρησιακών διαδικασιών. Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλεια και η διακυβέρνηση του AI εξελίσσονται σε βασική προϋπόθεση για την αξιοποίησή του σε κλίμακα. Η θέση της Airia στον συγκεκριμένο τομέα αποτυπώνεται και στην αναγνώρισή της ως Visionary στο 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Governance Platforms.

Ο Χρίστος Ονουφρίου, CEO της Odyssey Cybersecurity, δήλωσε: «Η υιοθέτηση του AI εξελίσσεται με ταχύτητα, αλλά μαζί της διευρύνεται και το πεδίο κινδύνου που καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί. Η πρόκληση δεν είναι να επιβραδύνουμε την καινοτομία, αλλά να δημιουργήσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια. Η συνεργασία μας με την Airia ενισχύει τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε το AI security και governance ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και ανθεκτικότητας των πελατών μας.»

Ο Kevin Kiley, CEO of Airia, δήλωσε: «Καθώς το AI αποκτά ουσιαστικό ρόλο στις επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οργανισμοί χρειάζονται έναν συνεπή τρόπο να γνωρίζουν τι χρησιμοποιείται, πώς χρησιμοποιείται και υπό ποιους κανόνες. Η συνεργασία μας με την Odyssey συνδυάζει τις δυνατότητες της Airia στο AI security, governance και orchestration με βαθιά τεχνογνωσία στην κυβερνοασφάλεια και το enterprise risk, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προχωρούν στην αξιοποίηση του AI με μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο.»