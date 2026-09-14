Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτ Ριζάι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάι είχε εξασφαλίσει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και διασκέδαζε με παρέα σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή της Αναβύσσου.

Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί της Δευτέρας.

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, ο Ριζάι ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα Κυριακής σε beach bar στην Ανάβυσσο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάι είχε εξασφαλίσει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και διασκέδαζε με παρέα σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή της Αναβύσσου.

Όπως αναφέρουν πηγές, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν το κατάστημα έκλεισε τη μουσική λόγω προχωρημένης ώρας. Ο Ριζάι με την παρέα του στάθμευσαν ένα αυτοκίνητο μπροστά στην είσοδο του καταστήματος και έβαλαν τέρμα τη μουσική.

Η ιδιοκτησία του καταστήματος διαμαρτυρήθηκε, οι τόνοι ανέβηκαν και ακολούθησε διαπληκτισμός. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάι έβγαλε όπλο και ενδέχεται να πυροβόλησε στον αέρα.

Όπλο έβγαλε και ένας Αφγανός, ο οποίος πυροβόλησε προς την πλευρά του Ριζάι, τραυματίζοντας, ωστόσο, δύο υπαλλήλους του καταστήματος, έναν Έλληνα και έναν Πακιστανό.