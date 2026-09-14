Χρηματιστήριο: Εναλλαγές προσήμου πάνω από τις 2.700 μονάδες

Με μικτές τάσεις στο ταμπλό ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και λόγω του rebalancing που θα γίνει την Παρασκευή ενόψει της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς.

Με μικτές τάσεις στο ταμπλό ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μια εβδομάδα που αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και λόγω του rebalancing που θα γίνει την Παρασκευή ενόψει της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων.

Όπως σχολιάζει η Fast Finance, «ακόμη και αν οι πρωταγωνιστές παραμένουν λίγοι, ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται επιθετικά ανοδικά, με τις εισροές να λειτουργούν ως βασικός καταλύτης. Όμως η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη Παρασκευή. Το ιστορικό rebalancing συναντά το triple witching και η σύμπτωση των δύο γεγονότων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν εξαιρετικά υψηλό -ενδεχομένως ιστορικό- τζίρο».

Οι αναλυτές της Fast Finance εκτιμούν ότι μέχρι την Παρασκευή δύσκολα θα δούμε ουσιαστική πίεση στην αγορά, επισημαίνουν όμως ότι το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στο τι θα ακολουθήσει. Όπως εξηγούν, « το κλείσιμο της Παρασκευής μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές τιμές τόσο για μειώσεις θέσεων όσο και για νέες τοποθετήσεις. Οι εκροές στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί η κατανομή των εισροών είναι εξαιρετικά άνιση: περίπου το 87% κατευθύνεται στον τραπεζικό κλάδο. Οι παθητικοί αγοραστές, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσουν την ευκαιρία για αρκετούς ενεργούς επενδυτές να μειώσουν θέσεις σε υψηλότερα επίπεδα, έχοντας ταυτόχρονα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι η επόμενη περίοδος ενδέχεται να προσφέρει χαμηλότερες τιμές για επανατοποθετήσεις. Με άλλα λόγια, η Παρασκευή μπορεί να είναι το τέλος ενός κύκλου ροών, αλλά όχι απαραίτητα άμεσα η αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου για όλους τους τίτλους».

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Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής αναμένονται και οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τη Scope Ratings και τη Moody’s.

Εκτός συνόρων, οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων παραμένουν στο επίκεντρο. Την Παρασκευή η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,63% (και κατά 26 μονάδες βάσης σε επίπεδο εβδομάδας), η απόδοση του 10ετούς παρέμεινε αμετάβλητη στο 4,97% (με εβδομαδιαία άνοδο 18 μ.β.), λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο του 5%, ενώ η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε κατά 1 μονάδα βάσης στο 5,35%, αλλά σε επίπεδο εβδομάδας αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης.

Στο μεταξύ, η αγορά προεξοφλεί με πιθανότητα 88% ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα και, παράλληλα, τιμολογεί συνολική αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026 και κατά 80 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2027.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, μέσα στο Σαββατοκύριακο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιδεινώθηκε περαιτέρω. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε προσωρινά τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από επιθέσεις με drones. Ο αγωγός έχει δυναμικότητα περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως και είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία ως εναλλακτική οδός μεταφοράς, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει σοβαρά μειωμένη. Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις των Χούθι κατέλαβαν το νησί Περίμ στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ και ενίσχυσαν τις θέσεις τους κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αυξάνει τον κίνδυνο οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής να επεκταθούν από τα Στενά του Ορμούζ σε ένα δεύτερο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες το Brent, που υποχώρησε κατά 2,8% την Παρασκευή στα 104,61 δολάρια, σήμερα κινείται εκ νέου ανοδικά σε ποσοστό άνω του 2,5% και πάνω από τα 107,5 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα εμφανίζουν μικτά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,48%, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει απώλειες 0,56% και τον βρετανικό FTSE100 να καταγράφει κέρδη 0,43%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.722,15 μονάδες με απώλειες 0,16%.

Σε αρνητικό έδαφος κινείται και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,15% στις 3.266,40 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Eurobank (+0,40%) και ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου (+0,37%) και η Optima Bank (+0,31%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η CrediaBank, υποχωρώντας 1,52% στα 0,97 ευρώ, και ακολουθούν η Εθνική και η Τρ. Πειραιώς με πτώση 0,42% αμφότερες, καθώς και η Alpha Bank (-0,29%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,8 με 33 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 55 σε αρνητικό και 63 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 28,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,98 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Coca-Cola HBC ενισχυμένη 1,71% και ακολουθεί η Helleniq Energy με κέρδη 1,34% στα 18,10 ευρώ. Σε θετικό έδαφος και οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,76%), ΔΕΗ (+0,41%) και Allwyn (+0,11%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Cenergy (-2,22%) και ακολουθούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,59%), η ElvalHalcor (-1,37%), η Τιτάν (-1,35%), η Aktor (-1,30%), ο ΔΑΑ και η Lamda Development με πτώση 1,11% αμφότεροι, η ΕΥΔΑΠ (-1%), η Aegean (-0,86%), η Metlen και η Viohalco (-0,84% αμφότερες), η Motor Oil (-0,45%) και η Jumbo (-0,31%).