Αποχωρεί ο πρόεδρος της Hugo Boss - Ο ρόλος της Frasers

Αφού με την προσπάθεια εξαγοράς της δεν κατάφερε να της εξασφαλίσει πλειοψηφικό μερίδιο, η Frasers πιέζει για μεγαλύτερη επιρροή στη Hugo Boss.

Την αποχώρηση του Στέφαν Στουρμ από την προεδρία της αποφάσισε η Hugo Boss, καθώς ο μεγαλομέτοχος, η Frasers Group, επιδιώκει να ενισχύσει την εκπροσώπησή της στο διοικητικό συμβούλιο παράλληλα με την προσπάθεια εξαγοράς του γερμανικού οίκου μόδας.

Ο Στουρμ που εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο το 2025, θα αποχωρήσει στις 15 Οκτωβρίου, με τη Hugo Boss να χαρακτηρίζει ως «εποικοδομητικές συζητήσεις με φόντο τις πρόσφατες αλλαγές» στη μετοχική της σύνθεση.

Αφού με την προσπάθεια εξαγοράς της δεν κατάφερε να της εξασφαλίσει πλειοψηφικό μερίδιο, η Frasers πιέζει για μεγαλύτερη επιρροή στη Hugo Boss.

Η βρετανική εταιρεία -στην οποία ανήκουν τα σήματα Sports Direct, Flannels και House of Fraser- εξακολουθεί να προτίθεται να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της πάνω από το 50%.

Η Frasers, η οποία ελέγχεται από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο, Μάικ Άσλεϊ, τόνισε τη Δευτέρα ότι η αποχώρηση του Στουρμ, έπεται συνομιλιών για την ενίσχυση της παρουσίας της στο εποπτικό συμβούλιο, στο οποίο έχει ήδη ενταχθεί από πέρυσι ο CEΟ της, Μάικλ Μάρεϊ.

Η Frasers επιθυμεί να αναλάβει ο Mάρεϊ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της γερμανικής εταιρείας, ενώ ο νυν CEO, Ντάνιελ Γκρίντερ, υλοποιεί επί του παρόντος ένα δεύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, έχοντας αναλάβει τα ηνία της εταιρείας το 2021.

Οι μετοχές των Frasers και Hugo Boss παρουσίασαν μικρές μεταβολές τη Δευτέρα κατά τις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη αντίστοιχα. Η αποχώρηση του Στουρμ ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ανεξαρτησία του συμβουλίου.