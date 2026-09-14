Αύξηση 4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το β' τρίμηνο

Ο εν λόγω δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025.

Αύξηση 4% σημείωσε, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), το β' τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 10,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο εν λόγω δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 9,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.

Ενώ, ο δείκτης, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 10,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2025 προς το β' τρίμηνο του 2024.