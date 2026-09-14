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Ακρίβεια τροφίμων στην Ευρώπη: Στο +35% η Ελλάδα σε έξι χρόνια – Πού εκτοξεύθηκαν οι τιμές

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Ακρίβεια τροφίμων στην Ευρώπη: Στο +35% η Ελλάδα σε έξι χρόνια – Πού εκτοξεύθηκαν οι τιμές
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Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη την τελευταία εξαετία, με μεγάλες ωστόσο αποκλίσεις από χώρα σε χώρα.

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη την τελευταία εξαετία, με μεγάλες ωστόσο αποκλίσεις από χώρα σε χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στον χάρτη, ο οποίος καταγράφει τη συνολική μεταβολή των τιμών των τροφίμων από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2026, στην Ελλάδα η αύξηση φτάνει το 35%.

Η εικόνα είναι αισθητά βαρύτερη σε αρκετές χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ουγγαρία καταγράφει αύξηση 66%, ενώ ακολουθούν μεταξύ των χωρών που εμφανίζονται στον χάρτη η Ρουμανία με 61% και η Βουλγαρία με 58%. Στο 57% βρίσκονται η Εσθονία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ η Λιθουανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εμφανίζονται στο 55%.

Στη Δυτική και Νότια Ευρώπη οι αυξήσεις είναι γενικά χαμηλότερες. Ισπανία και Πορτογαλία βρίσκονται στο 38%, η Ιταλία στο 30% και η Γαλλία στο 27%. Η Γερμανία καταγράφει αύξηση 38%, το Βέλγιο 33%, η Ολλανδία 34% και η Ιρλανδία 25%.

Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η μεταβολή στην Ελβετία, μόλις 5,6%, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Τουρκία, η οποία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση: οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 1.041% μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο.

Όπως επισημαίνεται και στον χάρτη, δεν υπάρχει απόλυτα καθαρός γεωγραφικός διαχωρισμός. Παρότι η Ανατολική Ευρώπη έχει υποστεί συνολικά μεγαλύτερες αυξήσεις, χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, με 38%, ξεπερνούν αρκετές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη Eurostat και τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) για τα τρόφιμα, με τελευταία διαθέσιμη περίοδο τον Ιούλιο του 2026.

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tags:
Τρόφιμα
Ακρίβεια
ΕΛΣΤΑΤ
Αγροδιατροφή
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