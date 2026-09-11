Δομική Κρήτης: Νέα σύμβαση 6,44 εκατ. ευρώ για πολυτελείς κατοικίες στην Ελούντα

Η Δομική Κρήτης ενημερώνει πως σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας ECI (Early Contractor Involvement), υπέγραψε στις 3 Σεπτεμβρίου νέα σύμβαση με τη Mirum Hellas A.E. για την έναρξη του πρώτου τμήματος κατασκευής της μεγάλης επένδυσης στην Ελούντα Λασιθίου.

Η Δομική Κρήτης ενημερώνει πως σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας ECI (Early Contractor Involvement), υπέγραψε στις 3 Σεπτεμβρίου νέα σύμβαση ύψους 6,44 εκατ. ευρώ με τη Mirum Hellas A.E. για την έναρξη του πρώτου τμήματος κατασκευής της επένδυσης στην Ελούντα Λασιθίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της σύμβασης ΕCI (Early Contractor Involvement) που έχει υπογράψει με την MIRUM HELLAS A.E. για τα έργα της επένδυσης που υλοποιεί στην Ελούντα Ν. Λασιθίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 η MIRUM HELLAS A.E. ανέθεσε στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. το πρώτο τμήμα του έργου.

Αυτό αφορά εκσκαφές, σκελετό από σκυρόδεμα και ενσωματούμενα Η/Μ για τα 24 διαμερίσματα (Marina Branded Apartments) και τις δύο βίλες 828 και 829 (Waterfront Branded Villas) με interiors από τον οίκο Ralph Lauren, αξίας σύμβασης 6.444.096 ΕΥΡΩ. πλέον ΦΠΑ.

H παρούσα σύμβαση μεταξύ της Μirum Hellas και της Δομική Κρήτης ΑΕ αποτελεί την πρώτη σύμβαση κατασκευής πολυτελών κατοικιών του έργου και σηματοδοτεί το πέρασμα του εμβληματικού έργου στη φάση της υλοποίησης».