Αυτοκίνητο

Πτώση 18,7% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο

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Πτώση 18,7% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο
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Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 5.992 έναντι 8.954 που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 33,1%.

Μείωση 18,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Αύγουστο του 2026, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 12.598 οχήματα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.490 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (αύξηση 0,3% είχε σημειωθεί τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024).

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 5.992 έναντι 8.954 που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 33,1%. Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 184.281 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 178.392 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% (αύξηση 3,3% είχε παρουσιαστεί το 8μηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024).

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 110.515 έναντι 107.825 που κυκλοφόρησαν 8μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%. Παράλληλα, τον Αύγουστο κυκλοφόρησαν 5.335 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 5.745 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 7,1% (μείωση 9,2% είχε σημειωθεί τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024).

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 5.080 έναντι 5.495 που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%. Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν 63.412 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 61.499 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (αύξηση 5,3% στο 8μηνο του 2025 σε σχέση με το 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 60.566 έναντι 58.834 που κυκλοφόρησαν το 8μηνο του 2025, με αύξηση 2,9%.

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Αυτοκίνητο
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