Εξωδικαστικός: Οι επιτυχείς ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20,5 δισ. ευρώ

Συνολικά πλέον, με τις 1.364 νέες ρυθμίσεις τον Αύγουστο, έχουν πραγματοποιηθεί 69.997 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 1.364, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά, λόγω εποχικότητας, τον μήνα αυτό αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές (16, παρ. 1 του ν. 4738/2020.).

Συνολικά πλέον, με τις 1.364 νέες ρυθμίσεις τον Αύγουστο, έχουν πραγματοποιηθεί 67.997 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Κοινωνική προστασία - Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Συνολικά, καταγράφονται 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, εκ των οποίων οι 528 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, έχουν επιτευχθεί 627 αναστολές πλειστηριασμών, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Τον μήνα Ιούλιο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 372 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.233 οφειλέτες.

Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία Τραπεζών, κατά το Β΄ τρίμηνο του 2026, το 15% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν παραμείνει στα χαρτοφυλάκιά τους βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης.

Προστασία κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται για πρώτη φορά το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες της διάσωσης της κύριας κατοικίας τους, με τη ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα δέχεται ήδη οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.

Εξυπηρέτηση Πολιτών - myEGDIXlive

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730. Ήδη μέσω της υπηρεσίας αυτής, από την αρχή του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 31.081 ραντεβού με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών.