Αργυρού: Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα, εφικτά και ρεαλιστικά

«Παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου», τόνισε ο προϊστάμενος οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

«Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου», τόνισε ο προϊστάμενος του οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία ακουμπάνε απολύτως στο θέμα της ακρίβειας και του κόστους ζωής. Υπάρχουν πολλά μέτρα στήριξης του εισοδήματος. Τα μέτρα θα τα έλεγα ότι μπορεί κανείς να τα δει σε δύο οπτικές γωνίες, δηλαδή στήριξης εισοδήματος και αναπτυξιακά. Και βέβαια κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε πρωθυπουργός έχουν διπλή ιδιότητα εντάσσονται και στις δύο κατηγορίες. Υπάρχουν μέτρα στήριξης για όλες τις επαγγελματικές ομάδες υπάρχει η επέκταση του επιδόματος στα 400 ευρώ. Υπάρχει το επίδομα των Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτό για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν οι παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, υπάρχει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχει η δέσμευση για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και ο μηδενικός συντελεστής φορολογικός συντελεστής για τους τρίτεκνους. Και βεβαίως υπάρχει και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελήθηκαν σε διάφορες διαστάσεις. Η βασικότερη διάσταση είναι η παρέμβαση στο τεκμαρτό. Το τεκμαρτό εισόδημα στηρίζεται στη βασική φιλοσοφία ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει μικρή επιχείρηση, ή ατομική επιχείρηση έχει φορολογική μεταχείριση ελεύθερου επαγγελματία. Σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αυτή η μείωση προκαταβολής φόρου είναι προγραμματισμένη για το 2027. Και βεβαίως να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος φόρος όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση ήταν στο 100%. Κατά συνέπεια έχει μειωθεί στο 55 και πηγαίνει στα 50. Και να σας πω ότι δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο η προκαταβολή φόρου υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το οποίο ήταν ξεχωριστό στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν ο πολύ υψηλό συντελεστή στο 100% και ο οποίος σταδιακά μειώνεται».

Ο κ. Αργυρού ξεκαθάρισε πως «τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα (…) ούτως ώστε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στο τέλος να έχουν μία καλύτερη ζωή. Άρα νομίζω ότι αν είναι κανείς να δώσει έναν τίτλο, είναι στήριξη στον εφικτό βαθμό, στον ρεαλιστικό βαθμό, αλλά στο μόνιμο και στο διατηρήσιμο βαθμό. Αυτό νομίζω ότι είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στις ανακοινώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα προγράμματα τα οποία ακούμε αυτές τις ημέρες, εδώ υπάρχει ένα στοιχείο αξιοπιστίας, αυτά τα πράγματα έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων ΔΕΘ, όπου κάποια πράγματα υποσχέθηκαν και έγιναν. Και βεβαίως υπάρχει το στοιχείο της κοστολόγησης, πράγμα το οποίο κάνει όλα αυτά τα οποία εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, απολύτως εφικτά και απολύτως δεδομένα, ενώ σε άλλα προγράμματα, ακούμε εξαγγελίες οι οποίες δεν είναι καν κοστολογημένες».

«Δέσμευση του Πρωθυπουργού ο κατώτατος στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο 2028»

Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τόνισε ότι «υπάρχει η δέσμευση του Πρωθυπουργού για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Βεβαίως θα υπάρξει και αύξηση εντός του 2027 και το 2028 θα πάμε στα 1.000 ευρώ και αυτά είναι 1.300 με τις τριετίες. Άρα εδώ υπάρχει σαφέστατη δέσμευση για τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Και μην ξεχνάμε ότι ο κατώτατος μισθός το 2019 ήταν στα 650 ευρώ. Όταν λοιπόν μιλάμε για μία μετάβαση από τα 650 στα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες, μιλάμε για μία πάρα πολύ μεγάλη ποσοστιαία αύξηση. Η Ελλάδα σε ότι αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού βρίσκεται σε δωδεκάμηνη βάση στα 1.073 ευρώ. Υπάρχουν 22 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό και η Ελλάδα είναι στη μέση της κατανομής και το ίδιο συμβαίνει και στην αγοραστική δύναμη. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο μέσος μισθός στην οικονοµία δεν είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Απευθυνόμενος στα ελληνικά νοικοκυριά είπε πως «υπάρχει μία αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019. Έχει αυξηθεί η κατανάλωση, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019. Υπάρχει σημαντική μείωση, άρα σαφέστατα δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεμπιπτόντως φαίνεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

«Θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των νέων»

Σύμφωνα με τον κ. Αργυρού «Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους, έχουν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκουν δουλειά. Το 2019 το ποσοστό ανεργίας των νέων, ήταν 37,5%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 15,7%. Δηλαδή ήμασταν 20 μονάδες πάνω. Το 2025 – 2026 είμαστε στο 16,8%. Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μηδενίσει τον φόρο σε αυτά τα παιδιά. Από κει και πέρα αναφερθήκατε και πάρα πολύ σωστά το στεγαστικό. Υπάρχει μία σειρά από μέτρα, όπως το “Σπίτι μου 3” το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους».

«ΑΕΠ και αγοραστική δύναμη»

Ο κ. Αργυρού ανέφερε πως «το 2019 σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη ως ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματι η χώρα ήταν πάνω από τη Βουλγαρία, όπως και τώρα σε σχέση με αυτό το μέγεθος, είναι πάνω από την Βουλγαρία. Η διαφορά είναι ότι είναι σε αυτή τη θέση έχοντας αύξηση αυτού του εισοδήματος, περίπου το 15% και το βασικότερο το 2019 η χώρα απέκλινε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2014, όταν ήρθε η προηγούμενη κυβέρνηση, η Ελλάδα είχε ένα ποσοστό σε ό, τι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 71%. Η προηγούμενη κυβέρνηση το παρέδωσε στο 66. Σήμερα βρισκόμαστε στο 68,5. Άρα ναι, βρισκόμαστε στην ίδια θέση που βρισκόμασταν τότε, με μεγαλύτερο απόλυτο μέγεθος».

«Τα οφέλη του προγράμματος “Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»

Αναφορικά με το πρόγραμμα Κουμπαράς για τη νέα Γενιά διευκρίνισε ότι «υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να επωφεληθεί. Είναι ό, τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς τόσα χρήματα μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο, ούτως ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρόνων να έχει ένα ποσό. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κακό μέτρο, με το σκεπτικό ότι αυτό θα ωφελήσει σε περισσότερο ή μικρότερο βαθμό κάποιες οικογένειες. Είναι καλό να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης. Οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί. Άρα νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ θετικό και πιστεύω ότι θα αγκαλιαστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών. Αυτή είναι, αυτή είναι η αίσθησή μου».