Crypto: Πάνω από 3,63 δισ. δολάρια έχουν χάσει οι πλατφόρμες από χάκερ

Περισσότερα από 3,63 δισ. δολάρια έχουν χαθεί από πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιουλίου 2026 εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων.

Ούτε οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων μπορούν να γλυτώσουν από τις επιθέσεις των χάκερ, και μάλιστα το πλέον ανησυχητικό είναι πως οι κλοπές μπορούν να συμβούν σε πλατφόρμες που έχουν ήδη περάσει από ανεξάρτητους ελέγχους ασφαλείας.

Περισσότερα από 3,63 δισ. δολάρια έχουν χαθεί από πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιουλίου 2026 εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων και κλοπής κλειδιών πρόσβασης, όπως αναφέρει έκθεση της CoinGecko, με τους ελέγχους ασφαλείας να μην καταφέρνουν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Περίπου το 88% των κλεμμένων κεφαλαίων και περίπου το 60% των πλατφορμών που επηρεάστηκαν είχαν «ολοκληρώσει ανεξάρτητους ελέγχους ασφαλείας», σύμφωνα με την έκθεση, με τις περισσότερες επιθέσεις να στοχεύουν τα αδύνατα σημεία τους, τα οποία οι έλεγχοι συνήθως δεν μπορούν να καλύψουν.

Η Bybit επηρεάστηκε περισσότερο, ανέφερε η έκθεση, αναφέροντας ληστεία 1,4 δισ. δολ. τον Φεβρουάριο του 2025, με την Βόρεια Κορέα να «φωτογραφίζεται» ως η πηγή της επίθεσης.

Η δεύτερη πλατφόρμα που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν η KelpDao, αφού έκαναν «φτερά» 292 εκατομμύρια δολάρια, με την Drift Protocol να ακολουθεί με απώλειες 285 εκατομμυρίων δολαρίων.