Άλτμαν: Η ΑΙ εποχή αποτελεί την εκδίκηση «του τύπου με τις ιδέες» που δεν ξέρει κώδικα

H εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει την εκδίκηση του τύπου που έχει τις ιδέες, του επίδοξου επιχειρηματία που τον θεωρούσαν ενοχλητικό, καθώς μιλούσε ασταμάτητα για τις ιδέες που είχε, χωρίς ωστόσο να έχει τις τεχνικές γνώσεις για να τις υλοποιήσει.

H εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει την εκδίκηση του τύπου που έχει τις ιδέες, του επίδοξου επιχειρηματία που τον θεωρούσαν ενοχλητικό, καθώς μιλούσε ασταμάτητα για τις ιδέες που είχε, χωρίς ωστόσο να έχει τις τεχνικές γνώσεις για να τις υλοποιήσει.

Αυτό υποστηρίζει ο Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, αναφέροντας χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Axios, πως αυτό θα είναι σαν να έλεγε κάποιος: «Έχω μια εξαιρετική ιδέα για ένα τραγούδι. Απλώς χρειάζομαι αυτόν τον τύπο με την κιθάρα για να μου την φτιάξει».

«Αυτό θα μου φαινόταν πραγματικά ως κάτι γελοίο», δήλωσε ο Άλτμαν. «Ωστόσο πλέον βλέπουμε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων να επαναλαμβάνουν ιδέες πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ. Τα οικονομικά έχουν επανακαθοριστεί για το τι σημαίνει να δημιουργείς μια νέα μικρή ή μεγάλη επιχείρηση» τόνισε.

Ίσες ευκαιρίες

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης υπερτερούν των οφελών, με την οργή για τα κέντρα δεδομένων να εξελίσσεται σε ένα σημείο τριβής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο Άλτμαν θέλει να υπενθυμίσει στους Αμερικανούς ότι εν μέσω όλων των πραγματικών κινδύνων, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες.

«Αυτή θα είναι η καλύτερη στιγμή στον κόσμο για να κάνεις μια νεοσύστατη επιχείρηση», δήλωσε πρόσφατα ο Άλτμαν.

Αυτά τα νέα εργαλεία είναι εξαιρετικά για τους ανθρώπους με ιδέες. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι τις κάνουν πράξη και δεν είναι ονειροπόλοι, και επίσης δεν αισθάνονται ότι έχουν τον χρόνο ή τις δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσουν μια νεοσύστατη επιχείρηση στον ελεύθερο χρόνο τους.

Η εμπειρία δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί έναν μοχλό απελευθέρωσης δυνατοτήτων για ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που «γεννούν» ιδεών ή λύνουν προβλημάτων και είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στην πράξη.

Η άνθηση των αμερικανικών νεοσύστατων επιχειρήσεων ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της COVID και συνεχίστηκε μέχρι και αυτό το καλοκαίρι. Οι αιτήσεις για νέες επιχειρήσεις συνέχισαν να σημειώνουν ρεκόρ στην εποχή των chatbot.

Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ που δημιουργήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, και είναι ο μεγαλύτερος για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που χρονολογούνται από το 2005.

Η μεγάλη ανατροπή

Την πρώτη φορά που αναφέρθηκε στον «τύπο με την ιδέα» ήταν την περασμένη άνοιξη, σε συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Stripe, Πάτρικ Κόλισον, ο οποίος ρώτησε πώς άλλαζαν τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων ιδρυτών σε αυτήν την εποχή.

«Κοροϊδεύαμε αυτούς τους ανθρώπους με τις ιδέες», είπε ο Άλτμαν. «Δεν ήταν τόσο επιτυχημένοι. Και ήταν πάντα κάτι ενοχλητικό για μένα. Ξαφνικά, είναι σαν ζούμε την εκδίκηση των τύπων με την ιδέα».

«Για πολύ καιρό, το πιο σημαντικό συστατικό... σε μια ιδρυτική ομάδα ήταν το τεχνικό ταλέντο, και αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο τώρα, θέλω να χρηματοδοτήσω αυτούς που απλώς κατανοούν πραγματικά βαθιά τους χρήστες τους και δεν μπορούν καθόλου να γράψουν κώδικα. Και αυτή είναι μια μεγάλη ανατροπή».

Με το GPT-6 Astra, το ισχυρό νέο μοντέλο της OpenAI, ο Αλτμαν είπε, «μπορείτε να ξεκινήσετε και να διευθύνετε μια μικρή επιχείρηση αποτελεσματικά. ... Είναι σαν όποιος θέλει να έχει μια εταιρεία να έχει τώρα υπαλλήλους επιπέδου ιδιοφυΐας σε κάθε τομέα εξειδίκευσης».

Το ΑΙ αξιοποιεί τις ιδέες

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά ώστε πολλές ιδέες που δεν θα είχαν ποτέ υλοποιηθεί στο παρελθόν να αξιοποιηθούν.

«Πρόσφατα γνώρισα έναν τύπο που είχε χρησιμοποιήσει το GPT-5.6 για να δημιουργήσει ένα λογισμικό που είχε πουλήσει σε 50 άτομα έναντι περίπου, 500 δολάρια το μήνα... Ήταν τόσο χαρούμενος», τόνισε.

«Αυτό θα σας κόστιζε εκατομμύρια δολάρια αν έπρεπε να πληρώσετε για μηχανικούς λογισμικού», ανέφερε. «Ξαφνικά είχατε μια ιδέα, είχατε αυτή τη μικροσκοπική γωνιά αυτής της μικροσκοπικής βιομηχανίας, υπήρχε ένα συγκεκριμένο είδος εργασίας, και κατάφερες να γράψεις λογισμικό για αυτήν. Και φυσικά οι άνθρωποι θα πληρώσουν για αυτό».

«Με το νέο μοντέλο Astra, κάποιος έφτιαξε ένα game για υπολογιστή... πιθανώς διασκεδαστικό ή αστείο μόνο για τους ανθρώπους που εργάζονται στην OpenAI. Υπάρχει πραγματική οικονομική αξία σε αυτό για μερικές χιλιάδες ανθρώπους. Τα οικονομικά της δημιουργίας ενός πλήρους παιχνιδιού υπολογιστή για μερικές χιλιάδες ανθρώπους δεν είχαν ποτέ νόημα πριν. Και τώρα έχουν».

«Είτε πρόκειται για κάτι μικρό που θα κάνει τη ζωή σας πιο βολική είτε για κάτι μεγάλο που μπορεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση που προσθέτει τεράστια αξία σε άλλους ανθρώπους», είπε ο Άλτμαν, «ο χώρος βιωσιμότητας έχει αυξηθεί δραματικά» τόνισε.