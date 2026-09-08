Πώς θα μειωθεί το κόστος ενέργειας για τους Έλληνες - LIVE η παρουσίαση

Ένα ολιστικό σχέδιο μείωσης του ενεργειακού κόστους παρουσιάζει αυτή την ώρα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, μαζί με το επιτελείο του.

Ένα ολιστικό σχέδιο μείωσης του ενεργειακού κόστους παρουσιάζει αυτή την ώρα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, μαζί με το επιτελείο του.

Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ένα επιδοματικό σχέδιο που θα διαρκέσει έναν χειμώνα, αλλά για ένα ολιστικό σχέδιο μόνιμων αλλαγών που έχει στόχο να μειώσει το κόστος ενέργειας μέσα από τις επενδύσεις σε δίκτυα, την αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας, τη διεύρυνση των ΑΠΕ, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο και τα προγράμματα εξοικονόμησης που αγγίζουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Η Ελλάδα τριπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ και πλέον είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά. Από το 2019, οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τριπλασιαστεί και η χώρα απολαμβάνει μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ.

Το σχέδιο

Η κυβέρνηση επιχειρεί μια ολιστική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους με δράσεις εξοικονόμησης, ευελιξία στην κατανάλωση και παραγωγή ή αποθήκευση για ιδία χρήση. Για το σκοπό αυτό έρχονται τρία πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που συγκεντρώνουν ένα ποσό 5 δισ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους:

-Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (2,3 δισ. ευρώ): προβλέπει 1,7 δισ. ευρώ για Εξοικονομώ και Αντλίες, 324 εκατ. ευρώ για Επίδομα Θέρμανσης, 40 εκατ. ευρώ τα πιστοποιητικά, 12 εκατ. ευρώ για one stop shops και 4 εκατ. ευρώ για Μητρώο Ευάλωτων.

-Ταμείο για Νησιά: έργα 1,1 δισ. ευρώ για τις διασυνδέσεις, 977 εκατ. για ΑΠΕ και αποθήκευση, 200 εκατ. για φράγματα και 56 εκατ. για σημεία φόρτισης

-Ρητρα διαφυγής (600 εκατ. ευρώ): Περιλαμβάνει 200 εκατ. ευρώ για Αποθήκευση, 200 εκατ. για Εξοικονομώ και αντλίες, 50 εκατ. ευρώ για Μετάβαση και 162 εκατ. ευρώ για Δημόσια Κτίρια

Πώς θα μειωθεί το ρεύμα

-Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ (με νέο χωροταξικό σχεδιασμό).

-Επίσπευση της αποθήκευσης (400 εκατ. ευρώ ΤΑΑ και 200 εκατ. ευρώ τη ρήτρα διαφυγής).

-Διασυνδέσεις νησιών (με ενίσχυση από ευρωπαϊκά κονδύλια) και μικρές ΑΠΕ για ίδια χρήση.

-Μείωση ρευματοκλοπών και ληξιπρόθεσμων οφειλών και ευελιξία στην κατανάλωση.

-Συνεχιζόμενη επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια.

-Νέο πλαίσιο ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα.