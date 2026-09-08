Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ προειδοποιεί το Λονδίνο για τις κυρώσεις στους εβραϊκούς οικισμούς στη Δ. Όχθη

Ο πρόεδρος του Ισραήλ εκτίμησε σήμερα ότι η Βρετανία θα βρεθεί «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», αν επιβάλει κυρώσεις στις εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ εκτίμησε σήμερα ότι η Βρετανία θα βρεθεί «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», αν επιβάλει κυρώσεις στις εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των σχετικών μέτρων από το Λονδίνο.

«Αν αυτό συμβεί, και ακολουθήσουν και άλλες χώρες, πιστεύω ότι θα αποτελέσει έναν πολύ λάθος υπολογισμό και μια απόφαση που θα βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας», δήλωσε ο Χέρτζογκ στη διάρκεια ομιλίας του στην Ιερουσαλήμ.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα την επιβολή κυρώσεων εις βάρος των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επιβεβαίωσε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας και Συντάξεων Πατ ΜακΦάντεν.

Τα μέτρα αυτά θα έχουν στόχο «συγκεκριμένα την εξάπλωση των οικισμών αυτών στη Δυτική Όχθη», αλλά «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για μποϊκοτάζ στο σύνολο των ισραηλινών προϊόντων», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το Λονδίνο πρόκειται να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται στους εβραϊκούς οικισμούς.

«Οι κυρώσεις δεν είναι λύση. Χρειάζεται διάλογος. Λέω σε όλες τις ξένες κυβερνήσεις: σταματήστε! Μην ακολουθήσετε τον αδιέξοδο δρόμο των κυρώσεων και των μποϊκοτάζ», είπε ο Χέρτζογκ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι η ανακοίνωση τέτοιων μέτρων λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ θα αποτελέσει «ξεκάθαρη παρέμβαση στις δημοκρατικές εκλογές ενός κυρίαρχου κράτους».

«Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Βλάπτει επίσης, δυστυχώς, και τους Παλαιστίνιους» στερώντας τους οικονομικές ευκαιρίες, σημείωσε.

Τα μέτρα της Βρετανίας εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης αγανάκτησης των δυτικών χωρών μπροστά στην επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους. Ο ΟΗΕ θεωρεί αυτούς τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Εξάλλου η βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023 που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον χωριών, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις εις βάρος Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ