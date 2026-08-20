Bundesbank: Σε τροχιά ανάκαμψης η γερμανική οικονομία

Το Βερολίνο έχει αποδειχθεί ανθεκτικό στον πόλεμο στο Ιράν και στο ενεργειακό ράλι χάρη στα εκατοντάδες δισ. ευρώ για δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Σε καλύτερη κατάσταση από όσο πολλοί νομίζουν βρίσκεται η Γερμανία, σύμφωνα με την Bundesbank, ακόμη και η οικονομία στο γ' τρίμηνο παρουσιάσει μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το ΑΕΠ θα επεκταθεί «ελαφρώς» μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στον Ρήνο να επιβαρύνουν προσωρινά αλλά σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, ανέφερε η Bundesbank σύμφωνα με το Bloomberg.

Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στα δύο πρώτα τρίμηνα, καθώς η ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων δείχνει ότι η οικονομική δυναμική ήταν ισχυρότερη από τις προβλέψεις.

«Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες υποδεικνύουν μια κάπως ισχυρότερη υποκείμενη οικονομική τάση», ανέφερε η γερμανική τράπεζα. «Ως αποτέλεσμα, η γερμανική οικονομία βρίσκεται πλέον σαφώς σε πορεία ανάκαμψης - μια τάση που ακόμη και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν μπόρεσε να επιβραδύνει» πρόσθεσε

Όπως υπογραμμίζει, η πολυαναμενόμενη αναβίωση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης κερδίζει επιτέλους έδαφος, με το Βερολίνο να έχει αποδειχθεί ανθεκτικό στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν και στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, χάρη και στα εκατοντάδες δισ. ευρώ που διέθεσε σε δαπάνες για υποδομές και άμυνα.

Ωστόσο, μια ουσιαστική ανάκαμψη δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται επίσης από την μεταβαλλόμενη δυναμική μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ η εμπορική ναυτιλία αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές από την επισφαλή κατάσταση στον Ρήνο.