Τσαγγάρη: Εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών στις μειώσεις τιμών

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισήμανε ότι στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί περίπου 1.740 κωδικοί προϊόντων.

Στην πορεία της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών, στις κατηγορίες προϊόντων όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις, αλλά και στις καταγγελίες περί ανατιμήσεων πριν από την ένταξη προϊόντων στην πρωτοβουλία, αναφέρθηκε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Όπως επισήμανε, στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί περίπου 1.740 κωδικοί προϊόντων, ενώ ο αριθμός δεν θεωρείται οριστικός, καθώς εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα.

Μεγαλύτερη συμμετοχή των σούπερ μάρκετ

Η κ. Τσαγγάρη σημείωσε ότι η πρωτοβουλία παραμένει «ανοιχτή» σε νέες προσθήκες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή των ίδιων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όπως είπε, σε ορισμένους κωδικούς η συμβολή των σούπερ μάρκετ αυξάνεται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νωπό κρέας, όπου αναμένεται σύντομα νέα ανακοίνωση για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις.



Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι στους κωδικούς νωπού κρέατος η πλειονότητα αφορά προϊόντα στα οποία η μείωση προέρχεται από τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και όχι αποκλειστικά από τους προμηθευτές.

Σύμφωνα με την κ. Τσαγγάρη, η πρωτοβουλία καλύπτει ένα μεγάλο εύρος βασικών αναγκών των νοικοκυριών, με ισχυρή παρουσία σε γαλακτοκομικά, αυγά, σάλτσες, σοκολάτες και άλλες κατηγορίες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση στις σάλτσες, μουστάρδες, μαγιονέζες, αλοιφές και σαλάτες, όπου, όπως ανέφερε, η μέση μείωση ξεπερνά το 17%.Στις σοκολάτες η μέση μείωση ξεπερνά το 12,5%, ενώ σημαντικές μειώσεις καταγράφονται και στα σχολικά είδη. Για τα σχολικά, η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 10%, με ορισμένους κωδικούς να φτάνουν έως και το 36%.

Στα νωπά προϊόντα, η διοικήτρια της Αρχής ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 100 κωδικοί με μέση μείωση 10%, εκτιμώντας ότι το ποσοστό αυτό μπορεί σύντομα να αυξηθεί περαιτέρω. Ιδιαίτερη συμμετοχή καταγράφεται, όπως είπε, στο κοτόπουλο και τα πουλερικά, αλλά και στα νωπά κρέατα.

Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου

Η εθνική πρωτοβουλία θα συνεχιστεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ η διοικήτρια της Αρχής τόνισε ότι προτιμά να προστίθενται νέοι κωδικοί αντί να θεωρηθεί η λίστα οριστικά «κλειδωμένη». Όπως εξήγησε, από τον Νοέμβριο και μετά αναμένεται ένας συνδυασμός αλλαγών: υπάρχουν εταιρείες που έχουν ήδη δεσμευτεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες προγραμματίζουν να αντικαταστήσουν τους κωδικούς που συμμετέχουν με νέους.

Η κ. Τσαγγάρη έδωσε έμφαση στη διαφορά ανάμεσα στην εθνική πρωτοβουλία και στις συνηθισμένες προσφορές των καταστημάτων. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για μια προσφορά διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων, αλλά για μείωση τιμής με διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών ανά κωδικό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η μείωση θα ισχύει έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, πάνω στους ίδιους κωδικούς μπορούν να πραγματοποιούνται και πρόσθετες προωθητικές ενέργειες μικρότερης διάρκειας, όπως αυτές που ήδη εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ.

Ερωτηθείσα η κ. Τσαγγάρη για το ζήτημα των καταγγελιών, αλλά και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι ορισμένες εταιρείες μπορεί να αύξησαν τις τιμές προϊόντων τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, ώστε στη συνέχεια να τις μειώσουν τον Σεπτέμβριο και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία, σημείωσε ότι κάθε δημόσια αξιολόγηση των τιμών είναι θετική και χρήσιμη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι βασίζεται σε «σταθερή, συγκρίσιμη και ελέγξιμη μεθοδολογία».

Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα που εντοπίζει στις συγκεκριμένες συγκρίσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί το δείγμα. Όπως εξήγησε, από τους περίπου 1.740 κωδικούς της πρωτοβουλίας απομονώνονται ορισμένα προϊόντα και δημιουργείται ένα «τεχνικό καλάθι», με διαφορετική τιμή και διαφορετική αλυσίδα σούπερ μάρκετ για κάθε προϊόν και κάθε χρονική περίοδο.

«Συνθέτω ένα καλάθι που με συμφέρει»

Η κ. Τσαγγάρη υποστήριξε ότι μια τέτοια πρακτική δεν επιτρέπει πραγματική σύγκριση για τον καταναλωτή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μπορεί να επιλεγεί η χαμηλότερη τιμή ενός προϊόντος από μία αλυσίδα και μιας συγκεκριμένης ημέρας, ενώ για άλλο προϊόν να επιλεγεί διαφορετική αλυσίδα και διαφορετική ημερομηνία.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως υποστήριξε, δημιουργείται ένα καλάθι που «δεν μπορεί ποτέ να το φτιάξει, να το πιάσει ένας καταναλωτής Έλληνας». Το ίδιο, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να συμβεί και όταν συγκρίνεται μια τιμή που ίσχυε για λίγες ημέρες στο πλαίσιο μιας προωθητικής ενέργειας με μια μεταγενέστερη τιμή. «Συνθέτω ένα καλάθι που με συμφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη θέση της Αρχής για τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Ο έλεγχος της Αρχής στην «τιμή βάσης»

Η κ. Τσαγγάρη υπογράμμισε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή διαθέτει ελεγκτικό μηχανισμό που μπορεί να ελέγχει την τιμή βάσης των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Όπως εξήγησε, ο έλεγχος δεν περιορίζεται σε μια απλή σύγκριση της σημερινής τιμής με μια τυχαία τιμή που είχε καταγραφεί στο παρελθόν.

Η Αρχή εξετάζει αν η τιμή βάσης ήταν πράγματι τιμή βάσης ή αν επρόκειτο για προσωρινή προωθητική τιμή που ίσχυε για λίγες ημέρες ή για συγκεκριμένους πελάτες. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η Αρχή πραγματοποίησε έλεγχο την Παρασκευή 28 Αυγούστου, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι τιμές των προϊόντων της πρωτοβουλίας ήταν υψηλότερες από την αντίστοιχη τιμή βάσης.

Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Δεν ήταν», είπε, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Όπως τόνισε, η Αρχή έχει στη διάθεσή της ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν τους ελέγχους ακόμη και χωρίς φυσική παρουσία μέσα στο κατάστημα.