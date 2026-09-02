Στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας για την πετρελαϊκή συμφωνία των 65 δισ. βαρελιών

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έφτασε χθες, Τρίτη, στη Βενεζουέλα για συναντήσεις με αξιωματούχους μετά την ανακοίνωση συμφωνίας που θα επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έφτασε χθες, Τρίτη, στη Βενεζουέλα για συναντήσεις με αξιωματούχους μετά την ανακοίνωση συμφωνίας που θα επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Στη Βενεζουέλα η Εθνοσυνέλευση αλλά και ο στρατός εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη συμφωνία αυτή.

Ο Ράιτ έφτασε περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδας) στο διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκέτια, που εξυπηρετεί το Καράκας.

«Πολλές συμφωνίες» θα ανακοινωθούν σήμερα, οι οποίες «θα οδηγήσουν σε υπερδιπλασιασμό της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας τα επόμενα χρόνια», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης κατά την άφιξή του.

«Πιστεύω ότι προμηνύονται πολύ καλά χρόνια με την άφιξη μεγάλων επενδύσεων σε αυτή τη χώρα που θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν την ανοδική πίεση στους μισθούς και θα προσφέρουν ευκαιρίες στους Βενεζουελάνους», πρόσθεσε ο Ράιτ.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα παγκοσμίως αποθέματα πετρελαίου, τα οποία εκτιμώνται σε περισσότερα από 300 δισεκ. βαρέλια. Όμως η παραγωγή της παραμένει πολύ περιορισμένη, περίπου στο 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Στο ιστορικό απόγειό της είχε φτάσει τα περισσότερα από 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 28 Αυγούστου ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Βενεζουέλα, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον πλειοψηφικό έλεγχο περισσότερων από 65 δισεκ. βαρελιών από τα αποθέματα της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία» χάρη στην οποία θα διπλασιαστούν τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες διαβεβαίωσε ότι η χώρα διατηρεί την κυριαρχία επί των πετρελαιοπηγών που θα εκμεταλλεύονται οι ΗΠΑ.

Στο μεταξύ χθες η Εθνοσυνέλευση της χώρας ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη συμφωνία, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε.

«Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και είναι η 20η εξαγωγός χώρα. Η 20η! Και υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να συνεχιστεί αυτή τη κατάσταση», σχολίασε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίκγες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Λουίς Εμίλιο Ροντόν του ζήτησε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια: «Χρειάζεται να γνωρίζουμε τι λένε τα ψιλά γράμματα (…) οι όροι. Απαιτούμε να μας δοθεί το πλήρες κείμενο».

Το βράδυ ο στρατός, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη Βενεζουέλα, ενέκρινε επίσης τη συμφωνία: «Υποστηρίζουμε, εγκρίνουμε και συμφωνούμε με όλους τους όρους της πρόσφατης στρατηγικής συμφωνίας (...) Με μία μόνο φράση θα έλεγα ότι αφορά την ευημερία και το καλό της χώρας, όπως και τη δική μας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, ο στρατηγός Γκουστάβο Γκονσάλες Λόπες, στη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος.

Η συμφωνία έχει στόχο «την εξομάλυνση» της οικονομίας της Βενεζουέλας, εκτίμησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του που παραχώρησε σε Βενεζουελάνο δημοσιογράφο και μεταδόθηκε μέσω YouTube.

Ο Ράιτ είχε δηλώσει χθες, Τρίτη, ότι η συμφωνία καταρτίστηκε «πάνω απ’ όλα για να ενισχύσει την εθνική κυριαρχία των ΗΠΑ», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι στόχος της είναι επίσης να βοηθήσει τη Βενεζουέλα «να πετύχει μακροπρόθεσμα».

«Γεωπολιτική ευκαιρία»

Επιτρέπει επίσης, όπως παραδέχθηκε ο Αμερικανός υπουργός, στις ΗΠΑ να κάνουν μια κίνηση ματ έναντι των μεγάλων ανταγωνιστών τους. «Αυτή η συμφωνία αποτελεί γεωπολιτική ευκαιρία για την προστασία κοιτασμάτων που βρίσκονταν σε μεγάλο βαθμό υπό την επιρροή κινεζικών και ρωσικών εταιρειών», εξήγησε.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ εταιρεία North American Blue Energy Partners (NABEP), η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας που ανήκει στον επιχειρηματία Αλεχάντρο Μπετανκούρ, θα μισθώσει για 100 χρόνια 17 πετρελαιοπηγές, τα αποθέματα πετρελαίου των οποίων εκτιμώνται σε περίπου 65 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Σε αντάλλαγμα η εταιρεία θα προσφέρει στην Ουάσινγκτον τη δυνατότητα να αγοράζει το 20% της παραγωγής της σε τιμή κόστους. Στη συνέχεια το πετρέλαιο θα υποβάλλεται σε επεξεργασία σε διυλιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά τη στρατιωτική επιχείρηση για την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ επιδιώκει να επανεκκινήσει την εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας υπό την καθοδήγησή του.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο στις εξαγωγές αργού από τη Βενεζουέλα το 2019 το οποίο παραμένει σε ισχύ. Μετά την ανατροπή Μαδούρο η Ουάσινγκτον χαλαρώνει σταδιακά τις κυρώσεις.

Εξάλλου η εταιρεία Chevron ετοιμάζεται να κάνει σήμερα μια «σημαντική ανακοίνωση», δήλωσε στο AFP χθες Τρίτη μια πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ