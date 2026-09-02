Payzy - Cosmote Payments: Κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα και ποντάρει στη Γερμανία

Η πελατειακή βάση ξεπέρασε τους 452.000 χρήστες σε Ελλάδα και Γερμανία. Στο 1,48 δισ. ευρώ η αξία των συναλλαγών μέσω των acquiring services.

Με αύξηση της πελατειακής του βάσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία έκλεισε η προηγούμενη χρονιά για το Payzy, την fintech λύση της Cosmote Payments για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Acquiring services και υπηρεσίες όπως το Pay with payzy και payzy wallet, συνέβαλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της θυγατρικής του ΟΤΕ, σε μια περίοδο μάλιστα που οι παίκτες και οι λύσεις στην αγορά των ψηφιακών πληρωμών πληθαίνουν, ακόμα και από πλευράς των συστημικών τραπεζών.

Για το τρέχον έτος δε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, οι προοπτικές παραμένουν θετικές χάρη στην αυξανόμενη πελατειακή βάση του payzy, την δρομολογούμενη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την αξιοποίηση της πελατειακής βάσης του Ομίλου ΟΤΕ και του πιστοποιημένου φυσικού δικτύου αντιπροσώπων της εταιρείας.

Πολλαπλασιάστηκαν οι χρήστες

Για την ακρίβεια σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Cosmote Payments, η συνολική πελατειακή βάση του Payzy σε Ελλάδα και Γερμανία έφτασε στο τέλος του 2025 τους 452.331 χρήστες, από 421.772 έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 7,2%.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφάνισε και το payzy στη Γερμανία, με τον αριθμό των πελατών να αυξάνεται στους 26.094 στις 31 Δεκεμβρίου 2025, από 20.777 στο τέλος του 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 25%.

Να θυμίσουμε ότι το Payzy αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από τον όμιλο ΟΤΕ, με την μητρική Telekom να το λανσάρει πιλοτικά στη Γερμανία τον Μάιο του 2024. Έξι μήνες μετά την πιλοτική του λειτουργία, συστήθηκε και επίσημα στο ευρύ κοινό ενώ άνοιξε και το Payzy Pro, για τις γερμανικές επιχειρήσεις και εμπόρους.

Τι έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα

Η ανάπτυξη του payzy συνοδεύτηκε το 2025 και από σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Cosmote Payments. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2025 σε 30,59 εκατ. ευρώ, έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 17,67%.

Ακόμη πιο σημαντική ήταν η βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών σε επίπεδο EBITDA την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 3,8 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στις στοχευμένες ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους κι αφετέρουν στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και της πελατειακής ανάπτυξης ενώ σύμφωνα με την διοίκηση αποτυπώνει την μετάβαση της εταιρείας σε φάση λειτουργικής ωρίμανσης.

Σημειωτέον ότι στις 13 Ιανουαρίου 2026 ο ΟΤΕ κατέβαλε πλήρως 10 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της COSMOTE Payments.

Από το wallet στις ολοκληρωμένες πληρωμές

Να θυμίσουμε ότι πέρα από το payzy η Cosmote Payments διαχειρίζεται και τις υποδομές εκκαθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρείας (acquiring services), για το σύνολο των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πελατών του Ομίλου, σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά κανάλια πώλησης και εξυπηρέτησης τους. Η συνολική αξία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών ανήλθε το 2025 σε 1,48 δισ. ευρώ.

Όσο για το Payzy έχει εξελιχθεί σε ένα ευρύ οικοσύστημα υπηρεσιών πληρωμών, με τους καταναλωτές να μπορούν να αποκτήσουν μέσω της εφαρμογής λογαριασμό με ελληνικό IBAN στην Cosmote Payments, να εκδώσουν χρεωστική κάρτα VISA και να πραγματοποιούν αγορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Το Payzy wallet προσφέρει παράλληλα και άλλες λειτουργίες όπως μεταφορές χρημάτων μεταξύ χρηστών και διαμοιρασμό κοινών εξόδων, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η χρήση της εφαρμογής στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Έτερος πυλώνας ανάπτυξης αποτελούν και οι επιχειρήσεις - επαγγελματίες και μικρομεσαίες - μέσω του payzy pro. Η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης επαγγελματικών λογαριασμών, αποδοχής πληρωμών και ανάπτυξης προγραμμάτων επιβράβευσης. Μέσω QR code οι επιχειρήσεις μπορούν να δέχονται άμεσα πληρωμές, με τα χρήματα να πιστώνονται στον IBAN τους, ενώ μέσω του payzy POS μπορούν να αποδέχονται πληρωμές με κάρτες, μετατρέποντας ουσιαστικά την εφαρμογή σε ολοκληρωμένο τερματικό αποδοχής συναλλαγών.

Το προηγούμενο έτος δε, η εταιρεία προχώρησε και στην ανάπτυξη της λύσης Pay with payzy, η οποία επιτρέπει την απευθείας ενσωμάτωση του payzy wallet ως μεθόδου πληρωμής στα ψηφιακά κανάλια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας περισσότερες από 635.000 συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Το στοίχημα του 2026

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του payzy, με το πλάνο της COSMOTE Payments να περιλαμβάνει τη συνέχιση της εμπορικής ανάπτυξης σε Ελλάδα και Γερμανία, τη διεύρυνση της βάσης των χρηστών αλλά και την ενίσχυση της υιοθέτησης του Pay with payzy από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Παράλληλα αναμένεται και ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων υπηρεσιών, τόσο στον τομέα των πληρωμών όσο και σε αυτόν του ηλεκτρονικού χρήματος.

Στρατηγικό πεδίο ανάπτυξης αποτελεί και η γερμανική αγορά, η περαιτέρω ανάπτυξη στην οποία θα επιδιωχθεί μέσω συνεργιών με τον όμιλο της Telekom. Σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει άλλωστε η επικείμενη μετονομασία της Cosmote Telekom σε Telekom, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.