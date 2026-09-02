Eπιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού

Tροπολογία κατατέθηκε χθες βράδυ, στο ν/σ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές».

Με τροπολογία, που κατατέθηκε χθες το βράδυ, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές» ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

1. Αποσπάσεις για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 20 του ν. 4797/2021. 2. Ζητήματα συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη της ανάγκης διαμονής των κατοίκων που απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής. 3. Παράταση προθεσμιών για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης θέσεων στις λαϊκές αγορές - Τροποποίηση άρθρου 187 ν. 5297/2026. 4. Επιχειρησιακός συντονισμός στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 88 ν. 5265/2026. 5. Επιχορήγηση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας, με τις ρυθμίσεις:

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανεπαρκούς στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού, η οποία λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό μόνιμου προσωπικού. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του όγκου εργασιών της, ιδίως- λόγω των εκτεταμένων και σοβαρών φυσικών καταστροφών που καλείται να διαχειριστεί, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της στελέχωσής της, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση του έργου της.

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται η ανάγκη συνέχισης της κάλυψης των αναγκών διαμονής των πολιτών που επλήγησαν από την τρομοκρατική ενέργεια που έλαβε χώρα την 31η Οκτωβρίου 2024 στην Περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής. Ειδικότερα, διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών διαμονής μετά τη λήξη των σχετικών συμβάσεων και έως την 31.82026, για λόγους προστασίας ανθρώπινης ζωής και εξυπηρέτησης επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 3: Διασφαλίζονται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραμμίσεων στο υπαίθριο εμπόριο και κατόπιν η απόδοση των κενών θέσεων των λαϊκών αγορών στο σύνολο της Επικράτειας. Σε περίπτωση μη ρύθμισης του ζητήματος ελλοχεύει ο κίνδυνος μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών με συνέπεια την αδυναμία απόδοσης των κενών θέσεων. Η εξέλιξη αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους πωλητές, εξαιτίας της αδυναμίας δραστηριοποίησής τους, όσο και για τους τελικούς καταναλωτές, λόγω του περιορισμού των διαθέσιμων προϊόντων στην αγορά, με αποτέλεσμα τη μείωση του ανταγωνισμού.

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζει την ανάγκη ενιαίου επιχειρησιακού σχεδιασμού, διεύθυνσης και συντονισμού στις περιφερειακές ενότητες που πλήττονται από την επιζωοτία του αφθώδους πυρετού. Η αρμόδια κεντρική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί την αρμοδιότητα για τη χάραξη της στρατηγικής αντιμετώπισης της επιζωοτίας, ενώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανατίθεται ο επιχειρησιακός συντονισμός κατά την εφαρμογή της. Παράλληλα, ρυθμίζεται η διάθεση και η αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχει στην αντιμετώπιση της επιζωοτίας.

Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει την ανάγκη κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μέσω της επιχορήγησής της, με ποσό τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ