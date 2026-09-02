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Τραγωδία στην Αίγυπτο: 16 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά

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Τραγωδία στην Αίγυπτο: 16 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά
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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν την Τετάρτη, όταν λεωφορείο συνετρίβη στη χερσόνησο του Σινά, στην ανατολική Αίγυπτο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα στον δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Νουεϊμπάα, στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Τα αίτια δεν έχουν γίνει γνωστά. Είκοσι ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος.

Η περιοχή είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοποικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμελή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών που μετέφεραν εργάτες στη βόρεια Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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