Γερμανία: Δύο τραυματίες σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Άουγκσμπουργκ

Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ, στη νότια Γερμανία.

Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ, στη νότια Γερμανία, σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο και έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Το Άουγκσμπουργκ είναι μια πόλη που απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ