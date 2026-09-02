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Γερμανία: Δύο τραυματίες σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Άουγκσμπουργκ

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Γερμανία: Δύο τραυματίες σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Άουγκσμπουργκ
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Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ, στη νότια Γερμανία.

Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ, στη νότια Γερμανία, σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο και έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Το Άουγκσμπουργκ είναι μια πόλη που απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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