Νέος πρόεδρος στην BP μετά την αποπομπή του Άλμπερτ Μάνιφολντ

Ο πρώην πρόεδρος της BP απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του «χωρίς προειδοποίηση και χωρίς εξήγηση» και ότι αμφισβητεί «πλήρως τον χαρακτηρισμό» της συμπεριφοράς του.

Στον επίσημο διορισμό του Ίαν Τάιλερ στη θέση του προέδρου προχώρησε η BP, μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του προκατόχου του, Άλμπερτ Μάνιφολντ, γεγονός το οποίο δημιούργησε αναστάτωση στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια του πετρελαϊκού κολοσσού.

Όπως αναφέρει το CNBC, ο Τάιλερ εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος τον Απρίλιο του περασμένου έτους και διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος στις 26 Μαΐου.

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«Ο Ian διαθέτει σημαντική εμπειρία στην άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και την παροχή υποστήριξης προς τις εκτελεστικές ομάδες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισχυρή διακυβέρνηση και την εποπτεία για λογαριασμό των μετόχων», δήλωσε την Τετάρτη η Dame Amanda Blanc, ανώτερο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BP.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι η Blanc δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στην ετήσια γενική συνέλευση του 2027 και θα αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις διοριστεί διάδοχος για τη θέση της.

Ο Tyler δήλωσε ότι είχε ζητήσει από την Blanc να παραμείνει, αλλά εκείνη του απάντησε ότι, μετά από τέσσερα χρόνια, ήταν η κατάλληλη στιγμή να δρομολογηθεί η αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται πως ο Άλμπερτ Μάνιφολντ, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του για διάστημα μόλις επτά μηνών περίπου, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για «σοβαρά ζητήματα» που αφορούσαν το τρόπο διοίκησης και τη συμπεριφορά του.

Ο πρώην πρόεδρος της BP απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του «χωρίς προειδοποίηση και χωρίς εξήγηση» και ότι αμφισβητεί «πλήρως τον χαρακτηρισμό» της συμπεριφοράς του.

Η απομάκρυνση του Μάνιφολντ επανέφερε στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση της BP, μετά από μια σειρά αιφνίδιων αποχωρήσεων στελεχών από την ηγεσία. Το 2023, ο Μπέρναρντ Λούνεϊ παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε παραπλανήσει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με παλαιότερες σχέσεις του με συναδέλφους. Τον διαδέχθηκε ο Murray Auchincloss, ο οποίος αποχώρησε μετά από λιγότερο από δύο χρόνια στη θέση αυτή.

Η νυν Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μεγκ Ο'Νιλ, ανέλαβε τα ηνία τον Δεκέμβριο, γινόμενη η πρώτη γυναίκα που κατέχει τη θέση του CEO στην εταιρεία και το τέταρτο στέλεχος που ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου μέσα σε έξι χρόνια.