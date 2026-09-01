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Deal 35 δισ. δολαρίων για Anthropic και Lambda: Ο ρόλος των Nvidia - Hut 8

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Deal 35 δισ. δολαρίων για Anthropic και Lambda: Ο ρόλος των Nvidia - Hut 8
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Το έργο αναπτύσσεται από την εταιρεία Hut 8 και καλύπτει χωρητικότητα περίπου 350 μεγαβάτ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Συμφωνία cloud computing αξίας 35 δισ. δολαρίων με την Lambda, έναν πάροχο cloud που υποστηρίζεται από την Nvidia, υπέγραψε η Anthropic για ένα data center στο Τέξας.

Το έργο αναπτύσσεται από την εταιρεία Hut 8 και καλύπτει χωρητικότητα περίπου 350 μεγαβάτ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η ζήτηση για ΑΙ υποδομές υπολογιστών έχει αυξηθεί με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ωθώντας τις εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν εκατοντάδες δισ. δολάρια σε data centers, εξοπλισμένα με προηγμένα τσιπ από την Nvidia και άλλους κατασκευαστές.

Η Anthropic, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στη Wall Street, επεκτείνει δυναμικά την υπολογιστική της ισχύ για να καλύψει την αύξηση της ζήτησης που αναμένει για προϊόντα όπως το Claude Code.

Την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι θα δαπανήσει 45 δισ. δολάρια για να νοικιάσει ΑΙ υπολογιστική ισχύ από την πανεπιστημιούπολη του κέντρου δεδομένων της Nscale στη Δυτική Βιρτζίνια.

Η Hut 8 δήλωσε τον Ιούλιο ότι υπέγραψε συμφωνία μίσθωσης 19,6 δισ. δολαρίων με έναν «πελάτη σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας» για 15 χρόνια.

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tags:
Anthropic
Data Centers
Nvidia
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
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