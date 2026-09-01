Πάνω από 1,7 δισ. ευρώ οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της Eurobank

Στη διεθνή αγορά ομολόγων βγαίνει η Eurobank με νέο 7ετές πράσινο ομόλογο senior preferred.

Τελ. ενημέρωση 13:30

Στη διεθνή αγορά ομολόγων βγαίνει η Eurobank με νέο 7ετές πράσινο ομόλογο senior preferred, με δυνατότητα ανάκλησης στην εξαετία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αποθέματος επιλέξιμων υποχρεώσεων για τους σκοπούς του MREL.

Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετήθηκε στην περιοχή των mid swaps +125 μονάδων βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση κοντά στο 4,54%. Οι προσφορές ξεπερνούν τα 1,7 δισ. ευρώ ευρώ με την τράπεζα να στοχεύει στην άντληση περίπου 500-750 εκατ. ευρώ.

Στις αγορές για 200 εκατ. ευρώ η Εθνική Ασφαλιστική

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa1» από τη Moody’s, «BBB-» από τη S&P, «BBB» από τη Fitch και «BBB high» από τη DBRS.

Το βιβλίο προσφορών θα δείξει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον νέο τίτλο και, κυρίως, εάν η ζήτηση επιτρέψει στην τράπεζα να πετύχει βελτίωση της αρχικής τιμολόγησης. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank AG, HSBC, Natixis και Société Générale.