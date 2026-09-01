Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Στις αγορές με νέο πράσινο ομόλογο η Eurobank

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πάνω από 1,7 δισ. ευρώ οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της Eurobank
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στη διεθνή αγορά ομολόγων βγαίνει η Eurobank με νέο 7ετές πράσινο ομόλογο senior preferred.

Τελ. ενημέρωση 13:30

Στη διεθνή αγορά ομολόγων βγαίνει η Eurobank με νέο 7ετές πράσινο ομόλογο senior preferred, με δυνατότητα ανάκλησης στην εξαετία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αποθέματος επιλέξιμων υποχρεώσεων για τους σκοπούς του MREL.

Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετήθηκε στην περιοχή των mid swaps +125 μονάδων βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση κοντά στο 4,54%. Οι προσφορές ξεπερνούν τα 1,7 δισ. ευρώ ευρώ με την τράπεζα να στοχεύει στην άντληση περίπου 500-750 εκατ. ευρώ.

Στις αγορές για 200 εκατ. ευρώ η Εθνική Ασφαλιστική

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa1» από τη Moody’s, «BBB-» από τη S&P, «BBB» από τη Fitch και «BBB high» από τη DBRS.

Το βιβλίο προσφορών θα δείξει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον νέο τίτλο και, κυρίως, εάν η ζήτηση επιτρέψει στην τράπεζα να πετύχει βελτίωση της αρχικής τιμολόγησης. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank AG, HSBC, Natixis και Société Générale.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 1 στους 4 κωδικούς με διψήφια πτώση τιμής - Μείωση 10% και άνω στα σχολικά

Ρεύμα: Σήμερα οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Σεπτέμβριο - Προβλέψεις για άνοδο

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά

tags:
Eurobank
Ομόλογα
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider