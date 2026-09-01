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Ταμείο Ανάκαμψης: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων

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Ταμείο Ανάκαμψης: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων
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Bρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 8ου επαυξημένου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων και του 7ου αιτήματος πληρωμής δανείων

Ολοκληρώθηκε την 31η Αυγούστου 2026, η διαδικασία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τα ορόσημα και τους στόχους του τελικού ελληνικού αιτήματος εκταμίευσης πόρων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτεί το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0». Πρόκειται για παρεμβάσεις που αντιστοιχούν σε 117 ορόσημα και στόχους του σκέλους των επιχορηγήσεων και σε 6 ορόσημα του δανειακού σκέλους.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 8ου επαυξημένου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων και του 7ου αιτήματος πληρωμής δανείων, τα οποία περιλαμβάνουν 49 ορόσημα και στόχους και αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 4,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 866 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις και 3,68 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι θα υποβληθούν το 9ο και τελικό αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και το 8ο και τελικό αίτημα πληρωμής δανείων. Τα αιτήματα αυτά περιλαμβάνουν συνολικά 123 ορόσημα και στόχους και αντιστοιχούν σε πόρους ύψους 6,7 δισ. ευρώ.

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tags:
Ταμείο Ανάκαμψης
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
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