Στις αγορές για 200 εκατ. ευρώ η Εθνική Ασφαλιστική

Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Ασφαλιστική, μέσω δύο ομολογιακών εκδόσεων - Tier I και Tier II - προκειμένου να αντλήσει 200 εκατ. ευρώ συνολικά μέσω, με στόχο την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης.

Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Ασφαλιστική , μέσω δύο ομολογιακών εκδόσεων - RT1 και Tier II - προκειμένου να αντλήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 200 εκατ. ευρώ συνολικά, με στόχο την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης.

Τη νέα έξοδο στις αγορές έχει αναλάβει η Goldman Sachs, ως κύριος συντονιστής (συμμετέχουν και UBS - Πειραιώς), με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στους όρους των δύο εκδόσεων και κυρίως στο κόστος άντλησης των κεφαλαίων, καθώς οι νέοι τίτλοι δεν φέρουν εγγύηση από την Τράπεζα Πειραιώς. Ως εκ τούτου, το κόστος χρηματοδότησης θα αποτυπώσει την πιστοληπτική εικόνα και την κεφαλαιακή θέση της ίδιας της ασφαλιστικής.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της αποπληρωμής, τον περασμένο Ιούλιο, ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης αορίστου διάρκειας, ύψους 50 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε καλύψει η Εθνική Τράπεζα. Η αποπληρωμή είχε επιβαρύνει τον δείκτη φερεγγυότητας της ασφαλιστικής, ο οποίος υποχώρησε στο 162% από 177% στο τέλος του 2025.

Στο πλαίσιο της νέας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, η Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δεύτερου ομολογιακού δανείου, ύψους 125 εκατ. ευρώ και διάρκειας 10 ετών, που είχε επίσης καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα. Το συγκεκριμένο δάνειο εντάσσεται στην κατηγορία 2 των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και η αντικατάστασή του αποτελεί βασικό μέρος της νέας δομής χρηματοδότησης.