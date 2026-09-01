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Στην Epiris για 1,4 δισ. δολάρια η Gamma Communications

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Στην Epiris για 1,4 δισ. δολάρια η Gamma Communications
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Η Gamma παρέχει υπηρεσίες όπως επικοινωνίες cloud και συνδεσιμότητα, με δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Τον βρετανικό πάροχο επικοινωνιών Gamma Communications για 1,4 δισ. δολάρια απέκτησε η Epiris, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων προσέφερε 11,2 στερλίνες ανά μετοχή, με το ΔΣ της Gamma να παρουσιάζει την προσφορά στους μετόχους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Με αφορμή το deal, η Epiris υπογράμμισε ότι βλέπει τις δυνατότητες της Gamma να επιταχύνει την ανάπτυξη.

Η μετοχή της Gamma με έδρα το Νιούμπερι της Αγγλίας μετρά ράλι 23% μέχρι στιγμής φέτος.

Η Gamma παρέχει υπηρεσίες όπως επικοινωνίες cloud και συνδεσιμότητα, με δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ολλανδία.

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