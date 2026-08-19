ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ εννοεί να ανοίξει σε εκμετάλλευση παρθένα δάση έκτασης 180 εκατομμυρίων στρεμμάτων

Πάνω από το 95% των «ζωνών χωρίς δρόμους» εκτείνεται σε δέκα πολιτείες, όπως η Αλάσκα, η Αριζόνα, η Γιούτα και η Γουαϊόμιγκ.

Σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και να επιτραπεί η κατασκευή δρόμων σε αυτή, σύμφωνα με τροπολογία στο κείμενο νόμου που εισηγήθηκε χθες Τρίτη η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόταση αυτή σκοπό έχει να καταργηθούν διατάξεις για τη λεγόμενη «προστασία των ζωνών χωρίς δρόμους», που είχε υιοθετηθεί το 2001 από την κυβέρνηση του τότε προέδρου Μπιλ Κλίντον και απαγόρευσε οποιαδήποτε κατασκευή σε δημόσια δάση ή λιβάδια που είναι αναξιοποίητα.

Σύμφωνα με την υπουργό Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς, η ρύθμιση αυτή εμποδίζει υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση δασών να εκτελεί εργασίες για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

«Σε όλη τη χώρα, έχουμε δει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί --πολύ πυκνά δάση, εισβολές εντόμων και ασθένειες-- να μεταμορφώνουν υγιή τοπία σε αληθινές πυριτιδαποθήκες», ανέφερε η υπουργός Μπρουκς στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της. «Εδώ και πολύ καιρό, απαρχαιωμένοι περιορισμοί εμποδίζουν να εφαρμόζονται, σε εκατομμύρια στρέμματα δασών μέθοδοι οι οποίες βελτιώνουν την υγεία των δασών και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών», πρόσθεσε.

Πάνω από το 95% των «ζωνών χωρίς δρόμους» εκτείνεται σε δέκα πολιτείες, όπως η Αλάσκα, η Αριζόνα, η Γιούτα και η Γουαϊόμιγκ. Μόνο τα παρθένα δάση στις πολιτείες Κολοράντο και Άινταχο δεν υπόκεινται στην κατάργηση των περιορισμών, λόγω συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε πολιτειακό επίπεδο.

Η ανακοίνωση επικρίθηκε έντονα από οικολογικές οργανώσεις και μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι το ζήτημα θα οδηγηθεί στις αίθουσες δικαστηρίων.

Για τη Ράντι Σπίβακ του Center for Biological Diversity, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει για να εφαρμοστεί η μεγαλύτερη εξολόθρευση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε δημόσιες εκτάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που αγωνίζεται για την προστασία της βιοποικιλότητας, το μέτρο που προτάθηκε από την κυβέρνηση για παράδειγμα θα διαταράξει το οικοσύστημα στα βόρεια Βραχώδη Όρη, όπου τα δάση χωρίς δρόμους είναι «σωσίβια» για τις αρκούδες και τους λύγκες, ή την περιοχή Τόγκας, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο δάσος των ΗΠΑ, στην Αλάσκα, με αιωνόβια δέντρα του είδους ελάτη Σίτκα και νερά κρίσιμα για τους πληθυσμούς των σολομών.

Οι περισσότερες από τις δασικές πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και ξεσπούν κοντά σε δρόμους, επισήμανε ακόμη το Center for Biological Diversity.

Η επιστημονική επιθεώρηση Fire Ecology δημοσίευσε νωρίτερα φέτος μελέτη σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε περιοχής που απέχουν ως και 50 μέτρα από δρόμους.

Η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται την κλιματική αλλαγή, την ώρα που η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει τις δασικές πυρκαγιές πιο συχνές και πιο σφοδρές, κυρίως εξαιτίας των ξηρασιών που προκαλεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ