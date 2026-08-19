«Άνευρες» οι ευρωαγορές μετά το χαμηλό 2 εβδομάδων και τη χειρότερη ημέρα του μήνα

Βίαιο sell off μετοχών με έμφαση σε τεχνολογία, ΑΙ και τσιπ με ράλι στις αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς και το βλέμμα στα πρακτικά της Fed.

«Κατήφεια» επικρατεί στις ευρωαγορές με χαμηλό τέμπο συναλλαγών την Τετάρτη, με τους δείκτες να αποτρέπουν το «κόκκινο 6 στα 6», καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να επεξεργάζονται το βίαιο sell off μετοχών με έμφαση σε τεχνολογία, ΑΙ και τσιπ που ώθησε τις αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς στα ύψη, ενώ στρέφουν το βλέμμα τους και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τα πρακτικά της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,07% στις 652,31 μονάδες, κολλημένος κοντά στα χαμηλά δύο εβδομάδων, αφού κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια πτώση του εδώ και σχεδόν ένα μήνα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,12% στις 6.476 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,02% στις 26.124 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,21% στις 8.527 μονάδες.

Στο Λονδίνο με τον βρετανικό πληθωρισμό σε υψηλό τετραμήνου, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,02% στις 10.728 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώνεται 0,07% στις 52.984 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,43% στις 19.850 μονάδες. Οι δείκτες δέχονται πιέσεις καθώς ένα εκρηκτικό κοκτέιλ κλιμακούμενων απειλών πολέμου στον Περσικό Κόλπο, αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και υψηλών δεκαετιών στο κόστος δανεισμού κοκκινίζει τα assets υψηλού κινδύνου.

Με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας να ανεβαίνει στο 3,22% - υψηλό από τον Μάιο του 2011 - και την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου να ξεπερνά το 5,30%, το πτωτικό κλίμα με άμεση διπλή απειλή για τις ευρωπαϊκές μετοχές εντείνεται. Τα υψηλά επιτόκια μακράς λήξης τιμωρούν δυσανάλογα τους τομείς υψηλής ανάπτυξης και ευαίσθητους στη διάρκεια, όπως η τεχνολογία, το λογισμικό και τα ακίνητα.

Στο ταμπλό επικρατεί ανησυχία καθώς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, προειδοποίησε την Τρίτη ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης - που επί του παρόντος κυμαίνεται γύρω στο 3% - παραμένει «πολύ πάνω» από τον στόχο του 2%. Σημείωσε ότι ενώ οι πιέσεις στις τιμές έχουν μετριαστεί από τις διψήφιες κορυφές, ο ΔΤΚ παραμένει απαράδεκτος για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ειδικά δεδομένου του επικείμενου κινδύνου δευτερογενών σοκ στις τιμές της ενέργειας.

Προσθέτοντας «καύσιμο» στους φόβους για αύξηση του κόστους, τα futures του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνονται κοντά σε υψηλά ενός μήνα με κερδοφόρο σερί 4 συνεδρίασεων, γύρω στα 91,50 δολάρια το βαρέλι, καθώς η εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σοβαρά διαταραγμένη από τις στρατιωτικές αλλαγές στάσης στον Περσικό Κόλπο.

Ο συνδυασμός του άκαμπτου πληθωρισμού και του αμείλικτου κόστους των πρώτων υλών έχει αναγκάσει τις χρηματαγορές να επανατιμολογήσουν ριζικά τις πορείες των κεντρικών τραπεζών στα επιτόκια. Οι traders σχεδόν πλήρως προεξοφλούν μια αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης από την ΕΚΤ στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο και αναμένουν τα σχόλια της προέδρου της, Κριστίν Λαγκάρντ, για το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες σχεδιάζουν να διαχειριστούν την αναδυόμενη στασιμοπληθωριστική τριβή.

Πέρα από τον Ατλαντικό, η Fed των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει τα πρακτικά από τη συνεδρίασή της FOMC τον Ιούλιο. Oίκοι και επενδυτές αναμένεται να αναλύσουν διεξοδικά το κείμενο για να αξιολογήσουν πόσο στενά παρακολουθούσαν οι αξιωματούχοι της Fed την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας πριν από την πρόσφατη αύξηση του μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού.

«Κόκκινη» και η Ασία

Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τις μετοχές των ημιαγωγών να δέχονται ισχυρές πιέσεις, ενώ στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκαν εκ νέου οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε 5,80%, στο Τόκιο, ο Nikkei έκλεισε με πτώση 3,1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite υποχώρησε 2,7% και ο Shenzhen Composite σημείωσε απώλειες 4,14%. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έμεινε αμετάβλητος, ενώ ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έχασε 0,18%.