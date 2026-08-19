Στις 285.193 υποχώρησαν οι ενεργές ρυθμίσεις χρεών προς τον ΕΦΚΑ - Οι ελπίδες στον διακανονισμό των 72 δόσεων

Μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου 2026, υποχώρησε ο αριθμός των ενεργών ρυθμίσεων, αλλά αυξήθηκε το ύψος των ρυθμισμένων οφειλών, ιδίως λόγω της αύξησης των διακανονισμών μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού

Στη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων στρέφεται το ενδιαφέρον του ΕΦΚΑ για την είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών, καθώς τόσο οι ενεργές όσο και οι πάγιες ρυθμίσεις υποχώρησαν το β' τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο τέλος Ιουνίου 2026 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 285.193 και το ρυθμισμένο ποσό 5.201.723.111 €, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 869.519 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 4.455.286.796 €.

Ένα τρίμηνο νωρίτερα, στο τέλος Μαρτίου, οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 290.749 και το ρυθμισμένο ποσό 5 δισ. ευρώ.

Συνεπώς, μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου 2026, υποχώρησε ο αριθμός των ενεργών ρυθμίσεων, αλλά αυξήθηκε το ύψος των ρυθμισμένων οφειλών, ιδίως λόγω της αύξησης των διακανονισμών μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού. Μάλιστα οι εξωδικαστικές ρυθμίσεις ανήλθαν τον Ιούνιο σε 60.389 έναντι 55.746 τον Μάρτιο, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί τους.

Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η μείωση του πλήθους των παγίων ρυθμίσεων, οδηγώντας τις στις 134.033 έναντι 138.035 τρεις μήνες νωρίτερα. Η πορεία των ρυθμίσεων στο Κ.Ε.Α.Ο. αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών χρωστά ποσά έως 30.000 ευρώ, αλλά όπως αποκαλύπτεται στην έκθεση, το 25% του χρέους του ΚΕΑΟ ύψους 52,4 δις. ευρώ ανήκει σε 3.029 μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι χρωστούν άνω του 1 εκατ. ευρώ στα ταμεία. Ένα ποσό δε, της τάξης των 10,8 δις. ευρώ θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης καθώς προέρχεται από χρέη εργοδοτών που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, ή έχουν αποβιώσει.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 72 δόσεις

Στις 25/6/2026 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 5313/2026 ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 72 δόσεις των οφειλών που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέχρι την 31η/12/2026, και ο οφειλέτης θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της να μην έχει λοιπές οφειλές ή οι οφειλές του, στο σύνολό τους, να τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο.

Η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή κεφαλαιοποιείται και η βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, με τόκο όπως ισχύει, περί της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με τη μηνιαία προβλεπόμενη προσαύξηση. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Παράλληλα, σε ισχύ έχει τεθεί η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πάνω από 5.000 ευρώ (αντί για 10.000 ευρώ και άνω, όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα). Μάλιστα οι διακανονισμοί μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού ανήλθαν τον Ιούνιο του 2026, σε 60.389 έναντι 55.746 τον Μάρτιο, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί τους.