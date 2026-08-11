«Σήμα» της Goldman για ενδιάμεσο μέρισμα 220 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕ

Ενδιάμεση διανομή ύψους 220 εκατ. ευρώ αναμένει η Goldman Sachs από την Εθνική Τράπεζα στο τρίτο τρίμηνο του έτους, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε μια σχετική κίνηση.

Ενδιάμεση διανομή, ύψους 220 εκατ. ευρώ, αναμένει η Goldman Sachs από την Εθνική Τράπεζα στο τρίτο τρίμηνο του έτους, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε μια σχετική κίνηση.

Η Goldman σημειώνει ότι η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κάποιας μορφής ενδιάμεσης διανομής μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και, με βάση αυτή την τοποθέτηση, ενσωματώνει στο μοντέλο της ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 220 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένει να ανακοινωθεί στο τρίτο τρίμηνο. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής αυξημένων επιστροφών κεφαλαίου της Εθνικής, με το payout να ενισχύεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Για το 2026 η Goldman προβλέπει μέρισμα 0,59 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αυξάνεται στα 0,76 ευρώ το 2027 και σχεδόν 1 ευρώ (0,90 ευρώ) το 2028. Το dividend payout ratio - χωρίς δηλαδή το buyback - εκτιμάται στο 45% φέτος, στο 48,2% το 2027 και στο 51,7% το 2028.

Από την άλλη, ο αμερικανικός οίκος εμφανίζεται πιο συντηρητικός στις εκτιμήσεις του για την κερδοφορία της τράπεζας. Συγκεκριμένα, αναθεώρησε χαμηλότερα το EPS της Εθνικής κατά 3% για το 2026, κατά 1% για το 2027 και κατά 2% για το 2028, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει τη θετική πορεία της τράπεζας σε έσοδα και πιστωτική επέκταση.

Συγκεκριμένα, προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 1,31 ευρώ για το 2026, 1,58 ευρώ για το 2027 και 1,74 ευρώ για το 2028. Πρόκειται για εκτιμήσεις της Goldman που αφορούν τα ανακοινωθέντα κέρδη ανά μετοχή και όχι για ευθεία σύγκριση με τα προσαρμοσμένα που καθοδηγεί η διοίκηση της τράπεζας για άνω των 1,40 ευρώ φέτος, στοιχείο που έχει σημασία στην ανάγνωση της απόστασης από το guidance της Εθνικής.

Σε κάθε περίπτωση, η Goldman δεν αμφισβητεί τη δυναμική του ομίλου. Εκτιμά ότι ο στόχος για πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης, ενώ η νέα καθοδήγηση για το καθαρό επιτοκιακό έσοδο προβλέπει πλέον αύξηση σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Παράλληλα, βλέπει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς μέρος της αύξησης των καταθέσεων δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε δάνεια.

Στα κεφάλαια, η Goldman εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 θα διαμορφωθεί στο 17,2% στο τέλος του 2026 και θα υποχωρήσει σταδιακά στο 15,8% το 2028, καθώς η αυξανόμενη επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους θα συνδυάζεται με την οργανική αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την Εθνική ως την καλύτερα κεφαλαιοποιημένη τράπεζα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και βλέπει σταδιακή αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μέσω υψηλότερων διανομών και ισχυρότερης πιστωτικής επέκτασης, διατηρώντας ωστόσο ένα κεφαλαιακό απόθεμα για πιθανές στρατηγικές κινήσεις.

Με τιμή στόχο 18,75 ευρώ από 18,50 ευρώ προηγουμένως και σύσταση «ουδέτερη», η Goldman ουσιαστικά αναγνωρίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας και την αυξανόμενη δυνατότητα επιστροφών κεφαλαίου, χωρίς όμως να προχωρά σε επιθετική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της.