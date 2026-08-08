Nvidia: Θα επενδύσει έως και 3 δισ. δολάρια στη Lancium, την εταιρεία ανάπτυξης του κέντρου δεδομένων Stargate

Το Stargate είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της SoftBank, της OpenAI και της Oracle με αντικείμενο την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Η Nvidia θα επενδύσει έως και 3 δισ. δολάρια στη Lancium, εταιρεία ανάπτυξης υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται πίσω από το συγκρότημα κέντρων δεδομένων Stargate στο Τέξας, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Information.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ θα επενδύσει αρχικά 2 δισ. δολάρια για να αποκτήσει περίπου 20% της Lancium, η οποία υποστηρίζεται από την Blackstone, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Nvidia θα μπορούσε να επενδύσει επιπλέον 1 δισ. δολάρια, εφόσον η εταιρεία πετύχει συγκεκριμένους στόχους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Βάσει της συμφωνίας, η Lancium και το χαρτοφυλάκιο εκτάσεων γης και συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει αποτιμώνται σε περίπου 10 δισ. δολάρια σε όρους επιχειρηματικής αξίας, σύμφωνα με την The Information.

Τα κεφάλαια αναμένεται να βοηθήσουν τη Lancium να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) το 2027, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η Nvidia και η Lancium δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Το Stargate είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της SoftBank, της OpenAI και της Oracle με αντικείμενο την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Το έργο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι εταιρείες θα επενδύσουν έως και 500 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Lancium είναι ιδιοκτήτρια του Lancium Clean Campus, έκτασης 1.000 εκταρίων (περίπου 4.047 στρέμματα), στο Αμπιλίν του Τέξας, το οποίο αποτελεί την πρώτη επιχειρησιακή εγκατάσταση της πρωτοβουλίας Stargate.

