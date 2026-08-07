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Τράπεζα Πειραιώς: «Ταύρος» η Citi - Αυξάνει στα 11,40 ευρώ την τιμή στόχο

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Τράπεζα Πειραιώς: «Ταύρος» η Citi - Αυξάνει στα 11,40 ευρώ την τιμή στόχο
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Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2026, η Citi προχώρησε σε αναθεώρηση των μοντέλων εκτιμήσεων της για την Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2026, η Citi προχώρησε σε αναθεώρηση των μοντέλων εκτιμήσεων της για την Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτικός οίκος αυξάνει τις προβλέψεις για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 1% για το 2026, κατά 9% για το 2027, κατά 5% για το 2028, κατά 4% για το 2029 και κατά 2% για το 2030.

Η ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων αντανακλά κυρίως τις υψηλότερες προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες, με την επίδραση να περιορίζεται φέτος από το αυξημένο κόστος κινδύνου και τα έκτακτα κόστη.

Ως αποτέλεσμα, η νέα τιμή στόχος ψηλώνει στα 11,40 ευρώ από 11,35 ευρώ, με τον αναλυτή να διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη μετοχή.

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tags:
Τράπεζα Πειραιώς
Citi
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