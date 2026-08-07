Ευρωαγορές: Θετικά πρόσημα στα ταμπλό

Με ανοδικές κινήσεις κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα στοιχείων από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου.

Τελευταία ενημέρωση: 13:34

Με ανοδικές κινήσεις κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα στοιχείων από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου, αλλά και τον επιχειρηματικό τομέα, ενώ την ίδια ώρα παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

«Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στο Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,52% στις 661,64 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 ενισχύεται 0,61% στις 6.542 μονάδες.

Οι περισσότεροι κλάδοι καταγράφουν κέρδη, με τις μετοχές τεχνολογίας να ενισχύονται 1,9% και της υγειονομικής περίθαλψης με 1,8%. Στον αντίποδα, οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής, όπως και οι μετοχές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών υποχωρούν περίπου 0,5%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ανεβαίνει 0,72% στις 26.352 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,37% στις 8.731 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,59% στις 10.993 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται κατά 0,45% στις 53.926 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει άνοδο 0,25% στις 20.230 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Allianz ψαλίδισε τις απώλειες άνω 1%, διαπραγματευόμενη πλέον σχεδόν flat καθώς ο γερμανικός κολοσσός της ασφάλισης ανακοίνωσε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στα καθαρά κέρδη δευτέρου τριμήνου. Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε τον στόχο της για λειτουργικά κέρδη 17,4 δισ. ευρώ το 2026, με περιθώριο απόκλισης 1 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 4,87 δισ. ευρώ (5,61 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 4,58 δισ. ευρώ.

Από το πεδίο της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, τα στοιχεία δείχνουν πως οι γερμανικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση τον Ιούνιο κατά 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis). Σύμφωνα με το Reuters, αναλυτές ανέμεναν ηπιότερη αύξηση κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,6% τον Ιούνιο. Το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 15,4 δισ. ευρώ (17,8 δισ. δολάρια), μειωμένο σε σχέση με το πλεόνασμα των 19,3 δισ. ευρώ του Μαΐου. Για το α' εξάμηνο συνολικά, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν 3,7% και οι εισαγωγές 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στα υψηλότερα επίπεδα από το γ' τρίμηνο του 2020 ανήλθε η ανεργία στη Γαλλία κατά το β' τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (INSEE). Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 8,3% στο β' τρίμηνο, αυξημένο κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ηπιότερη αύξηση κατά 0,1%.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Ανάμεικτες τάσεις παρουσίασαν οι μετοχές στην Ασία στο κλείσιμο της εβδομάδας, επηρεασμένες από τις ήπιες απώλειες που καταγράφηκαν στην Wall Street την Πέμπτη.

Οι πωλήσεις των κατασκευαστών τσιπ υπολογιστών και άλλων μετοχών που συνδέονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης φάνηκαν να μειώνονται ελαφρώς, καθώς ο Nikkei 225 του Τόκιο έχασε 0,12%.

Ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 0,6% στις 6.258,88.

Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης (SSE Composite Index) είναι ο σημαντικότερος χρηματιστηριακός δείκτης της Κίνας, κέρδισε άνω του 1%, μετά την αναφορά της Κίνας ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ελαφρώς βραδύτερο αλλά ακόμα ισχυρό ρυθμό περίπου 24% τον Ιούλιο, λόγω της ισχυρής ζήτησης για ηλεκτρονικά είδη και άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας μειώθηκε τον περασμένο μήνα και οι εισαγωγές επίσης επιβραδύνθηκαν.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημειώνει στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης άνοδο περίπου 0,3%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε λιγότερο από 0,1%, στις 9.263,20 μονάδες.