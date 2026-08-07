Ρωσία: Πυρκαγιά σε αποθήκη του Wildberries ύστερα από νέα επίθεση drones

Από τα μέσα Ιουλίου, η Ουκρανία έχει πλήξει γύρω στις είκοσι εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Wildberries σχεδόν σε όλη τη Ρωσία και στην προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια, ύστερα από νέα επίθεση που διεξήχθη κατά των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της εταιρείας αυτής, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) από τα μέσα Ιουλίου.

«Πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο εφοδιαστικό κέντρο της εταιρείας στη Γεκατερίνμπουργκ, στην περιφέρεια του Σβερντλόφσκ, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας μιας επίθεσης», γνωστοποίησε η Wildberries σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία βεβαιώνει ότι όλο το προσωπικό είχε απομακρυνθεί εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ, τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχηματα έπεσαν σήμερα το πρωί στην οροφή αυτής της αποθήκης, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Από τα μέσα Ιουλίου, η Ουκρανία έχει πλήξει γύρω στις είκοσι εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Wildberries --μια πολύ δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται η «ρωσική Amazon»-- σχεδόν σε όλη τη Ρωσία και στην προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία.

Οι πρώτες επιθέσεις που έγιναν τη νύχτα της 17ης προς την 18η Ιουλίου είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 8 ανθρώπους και τραυματίσει σχεδόν 90 σε εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Μόσχας και σε αυτήν της Ταμπόφ, στην κεντροδυτική Ρωσία.

Έκτοτε ουκρανικά πλήγματα με drones έχουν στοχοθετήσει εγκαταστάσεις κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στη βορειοδυτική Ρωσία, στη Συμφερούπολη στην Κριμαία, στην Κρασνοντάρ και την Βόλγκοκραντ, στη νότια Ρωσία, ή ακόμη στη Σαμάρα, στον Βόλγα.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι δύο χώρες έχουν αυξήσει σε ισχύ τα πλήγματά τους μεγάλου βεληνεκούς, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ