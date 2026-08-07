Εμπρησμός της Marfin: Προθεσμία έλαβε για την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη

Έφτασε χτες το βράδυ συνοδεία αστυνομικών από το Λονδίνο.

Ενώπιον της ανακρίτριας που διενεργεί την κύρια έρευνα για τη θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση στο κατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου το 2010 οδηγήθηκε, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση, η οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου.

Σε συμπαράσταση της κατηγορουμένης βρέθηκαν έξω από τα ανακριτικά γραφεία κάποιοι αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της.

Η 46χρονη, η οποία μετήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα από το Λονδίνο, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Εκδόσεων στο Εφετείο για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της και ακολούθως στο ανακριτικό γραφείο στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Είναι αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στους θανάτους των τριών εργαζομένων της τράπεζας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για την τραγωδία είναι προσωρινά κρατούμενοι, μετά τις απολογίες τους στην 3η τακτική ανακρίτρια, δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω της δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών στου οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση.

Τελικά συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ του Λονδίνου, όπου ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αθήνα, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί η ερυθρά αγγελία.

Ειδικότερα, μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ εμφανίστηκε ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου όπου συναίνεσε για την έκδοσή της στην Ελλάδα και υπέγραψε σχετική δήλωση.

Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης και χτες μετέβη στο Λονδίνο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε με επιβατική πτήση στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί με την 46χρονη έφτασαν λίγο μετά τις 11 χτες το βράδυ (Πέμπτη 6 Ιουλίου). Η γυναίκα κρατήθηκε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ και σήμερα θα πάρει τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει οικογένεια και δύο παιδιά.

Η 46χρονη εμπλέκεται στον φονικό εμπρησμό της Marfin, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της.

Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ήδη οι δυο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν και τους αποδίδεται ότι ένας είχε ρόλο συντονιστή και ο άλλος ότι έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμπρησμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ