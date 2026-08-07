Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Προκηρύσσεται σήμερα το καθεστώς της Άμυνας του Αναπτυξιακού Νόμου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Προκηρύσσεται σήμερα το καθεστώς της Άμυνας του Αναπτυξιακού Νόμου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η υποβολή των προτάσεων διαρκεί από τις 31 Αυγούστου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Προκηρύσσεται σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων το καθεστώς της Άμυνας του Αναπτυξιακού Νόμου, βάσει του προγραμματισμού που έχει θέσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία.

Το καθεστώς αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ μέσω υπεραποσβέσεων, με ανώτατο όριο τα 20.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν τη φορολογική υπερέκπτωση δαπανών -με προσαυξημένη κατά 100% έκπτωση των επιλέξιμων δαπανών, αξιοποιήσιμη εντός 15 φορολογικών ετών- καθώς και την ταχεία αδειοδότηση των έργων.

Η κατανομή των ενισχύσεων γίνεται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η υποβολή των προτάσεων διαρκεί από τις 31 Αυγούστου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η γαλάζια «θετική ατζέντα» στο δρόμο για το 2027 - Το παράπονο της Καρυστιανού - Στον ΣΥΡΙΖΑ μελετούν Ιστορία

Πυρόπληκτοι: Τι σημαίνουν τα «πράσινα», «κίτρινα» και «κόκκινα» σπίτια για τις αποζημιώσεις

Ποια είναι η (κυβερνητική) λίστα με τα μεγάλα οδικά έργα και τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα

tags:
Αναπτυξιακός
Υπουργείο Ανάπτυξης
Τάκης Θεοδωρικάκος
Αμυντικές δαπάνες
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider