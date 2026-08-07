Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικές κινήσεις με το βλέμμα στο Ορμούζ

Επιφυλακτικά κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται εκ νέου.

Επιφυλακτικά κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται εκ νέου.

Χθες οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, με το 10ετές να φτάνει στο 4,68%, με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν σχεδιάζει να εμποδίσει τη διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Παρόλο που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δηλώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών ήταν θέμα 1-2 ημερών, ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη συμφωνία. Αντιθέτως, Ιράν και το Ομάν φέρονται να κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τις προτεινόμενες θαλάσσιες οδούς μέσω των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο οι λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές δημιούργησαν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε πράγματι να αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα.

Αρχικά, η προτεινόμενη συμφωνία φαίνεται ότι θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που θεωρούνται εχθρικές, ενώ θα απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης από τις χώρες αυτές προτού επιτραπεί η διέλευση. Επιπλέον, η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια δύο έως τεσσάρων μηνών, που σημαίνει ότι δεν ισοδυναμεί με πλήρη επαναλειτουργία των Στενών. Σε αυτό το κλίμα, η τιμή του Brent αντέδρασε ανοδικά και σήμερα συνεχίζει με κέρδη περί του 0,90% και πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι.

Στο ήδη επιβαρυμένο γεωπολιτικό σκηνικό έχει προστεθεί τις τελευταίες ημέρες και η απόφαση της Κίνας να επιβάλει αντίποινα μετά τις εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, κάτι που όμως δε φαίνεται να εκτροχιάζει τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της 24ης Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον.

Ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,40%, ενώ ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100 ενισχύονται περί του 0,25%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.607,02 μονάδες με οριακές απώλειες 0,05%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Σε αρνητικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,25% στις 3.026,71 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Εθνική Τράπεζα (+0,49%) στα 16,42 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου (+0,28%) και η Alpha Bank (+0,04%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η CrediaBank (-1,23%), ενώ ακολουθούν η Eurobank (-0,74%), η Τράπεζα Πειραιώς (-0,64%) και η Optima Bank (-0,36%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,2 με 40 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 49 σε αρνητικό και 62 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 12,93 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει ο ΟΤΕ, ενισχυμένος 1,50% στα 19,68 ευρώ. Πάνω από 1% ενισχύονται και οι Viohalco (+1,22%) και Τιτάν (+1,04%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι Metlen (+0,78%), Allwyn (+0,68%), ElvalHalcor (+0,54%), Coca-Cola HBC (+0,35%) και ΔΕΗ (+0,18%). Αμετάβλητη στα 6,60 ευρώ η Lamda Development.

Στον αντίποδα, με αρνητικό πρόσημο κινούνται οι τίτλοι των Aktor (-1,66%), ΕΥΔΑΠ (-1,08%), Motor Oil (-0,57%), ΔΑΑ (-0,56%), Helleniq Energy (-0,53%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,35%), Jumbo (-0,31%), Cenergy (-0,17%) και Aegean (-0,16%).