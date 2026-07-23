Αυτές είναι οι πιο εντυπωσιακές «δίδυμες» παραλίες της Ελλάδας

Αυτές οι «δίδυμες» ελληνικές παραλίες φέρνουν στο νου εξωτικά μέρη και εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους.

Μαγευτικές ακτές που χωρίζονται από μια λωρίδα γης, χρυσή άμμος και νερά σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε. Δεν πρόκειται για παραλίες της Καραϊβικής, αλλά για «δίδυμες» παραλίες που μπορεί να συναντήσει κανείς στα ελληνικά νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Μία αμμουδιά, δύο παραλίες που σχηματίζουν μια εξωτική εικόνα. Από τα Επτάνησα μέχρι την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα, ξεχωρίσαμε τις πιο εντυπωσιακές δίδυμες ή διπλές παραλίες στην Ελλάδα και σας τις παρουσιάζουμε.