Πτολεμαΐδα: Στην έναρξη εργασιών του θερμοκηπίου υδροπονίας της Wonderplant οι Παπαθανάσης - Γεωργιάδης

Το έργο, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει αρχικά 300 θέσεις εργασίας. Τι δήλωσαν οι αναπληρωτής ΥΠΕΘΟΟ και υπ. Υγείας.

Την έναρξη εργασιών ανάπτυξης υδροπονικού θερμοκηπίου τομάτας με χρήση ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) της εταιρείας Wonderplant Θερμοκήπια ΑΕ στην περιοχή Μαυροπηγή Εορδαίας, που χρηματοδοτείται ως έργο από τη Δίκαιη αναπτυξιακή Μετάβαση εγκαινίασε, σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Το έργο, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει αρχικά 300 θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα ο κύκλος λειτουργίας του αναμένεται να τροφοδοτήσει έναν κύκλο επιχειρήσεων που θα συνεργάζονται ως υποστηρικτικοί πυλώνες στη λειτουργία του σύγχρονου θερμοκηπίου. Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, τόνισε ότι «για τη συγκεκριμένη επένδυση καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες και διαπραγματευτικό κεφάλαιο προκειμένου να πείσουμε την DG REGIO της ΕΕ να μας επιτρέψει να εντάξουμε στις προσκλήσεις που κάνουμε για την υλοποίηση των επενδύσεων το συγκεκριμένο έργο».

Συμπλήρωσε, δε, ότι το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται «η απάντηση της DG COMP, δηλαδή της επιτροπής ανταγωνισμού της ΕΕ, που θα μας επιτρέψει να πραγματοποιούμε προσκλήσεις για αντίστοιχες επενδύσεις, αλλά μικρότερης κλίμακας έως 10 εκατ. ευρώ». Παρουσιάζοντας το παράδειγμα της Ολλανδίας, ο κ. Παπαθανάσης προσέθεσε ότι «η λεκάνη της Πτολεμαΐδας μπορεί να μετατραπεί στο μέλλον σε μια κοιτίδα θερμοκηπίων υδροπονίας και ως επενδύσεις με χρήση υψηλής τεχνολογίας, με τη σειρά τους, μπορεί να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της περιοχής».

Ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε την εξυγίανση του συνόλου των χώρων και της έκτασης του παλιού εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ -μιας έκτασης 500 στρεμμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος υποδοχής νέων επενδύσεων- και ταυτόχρονα τη δημιουργία κόμβου υδρογόνου, για τον οποίο έχουν εξασφαλιστεί 20 εκατ. ευρώ. Τα εγκαίνια, δε, έναρξης εργασιών του κόμβου προγραμματίζονται, όπως είπε, για τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους (2026). «Είναι μια πραγματική καινοτομία για την περιοχή σας, που θα λειτουργήσει ελκυστικά και για άλλες επενδύσεις που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας των νέων καυσίμων», ανέφερε.

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε σε μια επιλογή που έγινε σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και αφορά τη δημιουργία Κέντρου Ολιστικής Διαχείρισης του Καρκίνου στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, ύψους 27 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ . Παπαθανάση, το έργο περιλαμβάνει «την κατασκευή νέας πτέρυγας για διαχείριση περιστατικών ογκολογικών ασθενών και ταυτόχρονα τη δημιουργία ενός σύγχρονου Απεικονιστικού και Ακτινοδιαγνωστικού Θεραπευτικού Κέντρου, που θα καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών της δυτικής Μακεδονίας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι προώθησε με κάθε τρόπο τη δημιουργία του εν λόγω Κέντρου, ανταποκρινόμενος τόσο στα αιτήματα που από καιρό είχαν διατυπωθεί από φορείς της περιοχής, αλλά και στα στοιχεία επιδημιολογικής έρευνας που έκανε καθηγήτρια του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, που δείχνουν ότι «η περιοχή της δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει μεγαλύτερους δείκτες περιστατικών καρκίνου από άλλες περιοχές της χώρας». Προσέθεσε ακόμη ότι «η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής έρχεται να τοποθετηθεί και σε ένα μεγάλο θέμα που είναι ανοικτό προς συζήτηση με τους φορείς υγείας της περιοχής και αφορά τη δημιουργία υγειονομικού χάρτη».

Ο κ. Γεωργιάδης, κλείνοντας, μίλησε με θερμά λόγια για τη νέα επένδυση της Wonderplant AE στην Πτολεμαΐδα, τονίζοντας ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, «συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και στην προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεί το παράδειγμα της Ελλάδας της δημιουργίας, που θέλουμε και ονειρευόμαστε».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Εορδαίας, Παναγιώτης Πλακεντάς, άσκησε κριτική για τον τρόπο που εξελίσσεται η απολιγνιτοποίηση στην περιοχή και πολύ περισσότερο στον δήμο Εορδαίας, λέγοντας ότι «η μετάβαση γίνεται με άδικο τρόπο» και ότι «τα τελευταία έξι χρόνια κλείνουν παραγωγικές δομές, με συνέπειες στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία, χωρίς να υπάρχει απάντηση». Μίλησε, ωστόσο, με θερμά λόγια τόσο για τη δημιουργία του σύγχρονου θερμοκηπίου υδροπονίας, λέγοντας ότι «η επένδυση πέρασε από πολλά κύματα και δυσκολίες ως προς την εξεύρεση της γης και την αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών που προέκυψαν, όπως χρήσεις γης και Αρχαιολογική Υπηρεσία, όσο και για τη δημιουργία του κόμβου υδρογόνου, με την ταυτόχρονη εξυγίανση και αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης έκτασης του παλιού εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ανέφερε ότι «η Περιφέρεια εργάζεται με προσήλωση στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των νέων επενδυτών να εγκατασταθούν στην περιοχή» και έχει δημιουργήσει μηχανισμό υποστήριξης τους. Αργά το μεσημέρι, ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε την ανακαινισμένη πτέρυγα των ΤΕΠ του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.