ΗΠΑ: Ανακαλείται η άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου οι ΗΠΑ, όπως ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου οι ΗΠΑ, όπως ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς απαράδεκτες» και θα έχουν συνέπειες, μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Τρία δεξαμενόπλοια ανέφεραν νωρίτερα ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη, ούτε κάποια ανάληψη ευθύνης. Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παρά την πρόσφατη κλιμάκωση οι διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται καλή τη πίστει για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

Οι επιθέσεις και η απάντηση των ΗΠΑ απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο «μνημόνιο συνεννόησης» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω αντίποινα που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις. Το Κατάρ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράν στην Ντόχα και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία μετά την επίθεση εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου την ώρα που έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Το ΥΠΕΞ του Κατάρ παρέδωσε διπλωματική διακοίνωση στον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη «να σταματήσει κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια, να αποφύγει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό» ζητώντας «εξηγήσεις για την επίθεση». Το Ριάντ καταδίκασε την επίθεση σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο και κάλεσε το Ιράν να σταματήσει «πρακτικές που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα» και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό.