Στα 1,8 δισ. ευρώ ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα - Σχεδόν 900.000 παίκτες εκτός νόμιμης αγοράς

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΕΕΠ δείχνουν ότι το παράνομο δίκτυο παραμένει ισχυρό, με εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες να επιλέγουν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες. Νέα μέτρα, αυστηρότερες κυρώσεις και ψηφιακές παρεμβάσεις στον σχεδιασμό της Αρχής.

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη της νόμιμης αγοράς τυχερών παιγνίων, ο παράνομος τζόγος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική αγορά και τις εποπτικές αρχές. Τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς εκτιμάται ότι το 2025 διακινήθηκαν περίπου 1,8 δισ. ευρώ μέσω μη αδειοδοτημένων δικτύων, ενώ σχεδόν 893.650 παίκτες συμμετείχαν σε παράνομες πλατφόρμες.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι, παρά την ενίσχυση της ρυθμιζόμενης αγοράς και την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, ένα σημαντικό μέρος της παικτικής δραστηριότητας εξακολουθεί να πραγματοποιείται εκτός του θεσμικού πλαισίου, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για τους παίκτες όσο και για τα δημόσια έσοδα.

Σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ζημιές

Τα στοιχεία της ΕΕΕΠ αναδεικνύουν και μια ακόμη ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση. Το 48,7% των παικτών που συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένα δίκτυα δηλώνει ότι είχε οικονομικές απώλειες, ενώ η μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη διαμορφώνεται στα 2.027 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το υψηλό οικονομικό αποτύπωμα της παράνομης δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Ελλάδα εμφανίζει ποσοστό διοχέτευσης των παικτών στη νόμιμη αγορά (channelization) χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στοιχείο που, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, καταδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο περιορισμού της παράνομης αγοράς.

Πάνω από 14.000 ιστότοποι στη «μαύρη λίστα»

Η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου εξελίσσεται πλέον σε μια καθημερινή μάχη. Η blacklist της ΕΕΕΠ περιλαμβάνει ήδη 14.467 μη αδειοδοτημένους ιστοτόπους, αριθμός που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται νέες παράνομες πλατφόρμες. Οι εποπτικές αρχές διαπιστώνουν ότι το παράνομο οικοσύστημα γίνεται ολοένα πιο σύνθετο, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως τα VPN, υπηρεσίες ανωνυμοποίησης, κρυπτονομίσματα και πλατφόρμες που λειτουργούν εκτός ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό τους.

Νέα όπλα κατά της παράνομης αγοράς

Η ΕΕΕΠ προωθεί ένα νέο πλαίσιο παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει ταχύτερη απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου από μηχανές αναζήτησης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενίσχυση της blacklist, συνεργασία με τους παρόχους διαδικτύου για τον αποκλεισμό ιστοτόπων, αλλά και αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες κυρώσεις σε influencers, streamers και τρίτους που προωθούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, καθώς και ενίσχυση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Η νέα μορφή του παράνομου τζόγου

Η παράνομη αγορά μετασχηματίζεται διαρκώς. Εκτός από τους παραδοσιακούς παράνομους ιστοτόπους, αναπτύσσονται πλέον crypto casinos, πλατφόρμες που βασίζονται σε τεχνολογίες Web3, συναλλαγές με stablecoins, αλλά και νέες μορφές στοιχηματισμού που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, τα prediction markets, το value betting και η χρήση VPN δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις εποπτικές αρχές, καθώς δυσχεραίνουν την εφαρμογή των εθνικών περιορισμών και του κανονιστικού πλαισίου.

Η μεγάλη πρόκληση

Η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου δεν αφορά μόνο την προστασία των δημοσίων εσόδων. Αφορά κυρίως την προστασία των παικτών, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της αγοράς και την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εθισμού. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο πιο σύνθετες γίνονται και οι μέθοδοι λειτουργίας των παράνομων δικτύων, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή προσαρμογή του εποπτικού πλαισίου και τη στενότερη συνεργασία των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών.