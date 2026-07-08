ΕΕΕΠ: Νέα παρέμβαση για την ταυτοποίηση παικτών - Στο μικροσκόπιο οι διαδικασίες KYC στο online gaming

Η Αρχή προχωρά σε ανάθεση εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαδικασίας ταυτοποίησης παικτών στα διαδικτυακά παίγνια – Στόχος η μεγαλύτερη ασφάλεια, η συμμόρφωση και η θωράκιση της αγοράς.

Σε νέα φάση ενίσχυσης του πλαισίου ελέγχου της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων περνά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), βάζοντας στο επίκεντρο μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας του online gaming: την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των παικτών, γνωστή διεθνώς ως διαδικασία KYC (Know Your Customer).

Η Αρχή προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και τη βελτίωση του πλαισίου ασφαλούς ταυτοποίησης των παικτών τυχερών παιγνίων που δραστηριοποιούνται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη (ΗΛΠ), μία κίνηση που έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των online παιγνίων εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης γίνονται ολοένα πιο αυστηρές.

Στόχος η ενίσχυση του ελέγχου στο online gaming

Η παρέμβαση της ΕΕΕΠ αποσκοπεί στη βελτίωση της διαδικασίας ασφαλούς ταυτοποίησης των παικτών που συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια μέσω αδειοδοτημένων παρόχων διαδικτυακών παιγνίων, ενισχύοντας ουσιαστικά τα επίπεδα ελέγχου αλλά και προστασίας της αγοράς. Το KYC αποτελεί διεθνή πρακτική στον χρηματοοικονομικό και ψηφιακό τομέα και αφορά τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός χρήστη, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από το πραγματικό πρόσωπο που δηλώνεται κατά την εγγραφή.

Παράλληλα, λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο για την αποτροπή φαινομένων απάτης, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία ανηλίκων ή ευάλωτων ομάδων. Στην πράξη, όσο μεγαλύτερο γίνεται το αποτύπωμα του online gaming, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για πιο σύνθετους μηχανισμούς επαλήθευσης και ελέγχου.

Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη

Η ΕΕΕΠ ζητά την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών με αντικείμενο την υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των παικτών, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου με επικεφαλής δικηγόρο και στελέχη με εμπειρία σε συναφή έργα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 35.340 ευρώ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται έως το τέλος του 2026 ή μέχρι την εξάντληση 190 ωρών εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η υποβολή τριών αναφορών πεπραγμένων, στις οποίες θα αποτυπώνεται η πρόοδος των εργασιών, οι γνωμοδοτήσεις, οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Η επόμενη ημέρα της εποπτείας

Η κίνηση της ΕΕΕΠ δείχνει ότι η Αρχή επιχειρεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιοποίηση του κλάδου αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τυχερών παιγνίων.Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του online στοιχηματισμού και των ψηφιακών παιγνίων έχει δημιουργήσει ένα πιο σύνθετο οικοσύστημα, όπου η τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία προσωπικών δεδομένων και οι κανόνες συμμόρφωσης συνδέονται πλέον άμεσα με τη λειτουργία των αδειοδοτημένων παρόχων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αποτελεσματική ταυτοποίηση παικτών μετατρέπεται σε κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας εποπτείας. Παράλληλα, η διαδικασία συνδέεται και με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης ξεπλύματος χρήματος, ελέγχου συναλλαγών και προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες τυχερών παιγνίων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα.

Το μήνυμα της αγοράς

Η νέα πρωτοβουλία της ΕΕΕΠ αποτυπώνει μία ευρύτερη τάση που διαμορφώνεται διεθνώς: όσο αυξάνεται η διείσδυση του online gaming, τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν οι μηχανισμοί ελέγχου, η ταυτοποίηση χρηστών και η ενίσχυση της διαφάνειας. Η ελληνική αγορά διαδικτυακών παιγνίων έχει εισέλθει σε περίοδο ωρίμανσης και η επόμενη ημέρα φαίνεται ότι θα στηρίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογική θωράκιση, στη συμμόρφωση και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεγαλύτερης ασφάλειας για παίκτες και παρόχους.