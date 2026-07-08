Ακίνητα: Η ατζέντα της ΔΕΘ για να πάρει ανάσα η κτηματαγορά

Η «κόκκινη γραμμή» του ΦΠΑ. Το αίνιγμα του φόρου υπεραξίας. Τον Αύγουστο «κλειδώνει» το πακέτο ακινήτων που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ.

Μέσα στον Αύγουστο θα «κλειδώσουν» οι αποφάσεις για το πακέτο ακινήτων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις που θα στηρίξουν την αγορά σε μια περίοδο όπου το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται και οι συναλλαγές παραμένουν ευάλωτες στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Το ζητούμενο είναι να σταλεί μήνυμα σταθερότητας στους αγοραστές, στους κατασκευαστές και στους ιδιοκτήτες.

Η «κόκκινη γραμμή» του ΦΠΑ

Οι αποφάσεις αφορούν άμεσα το κόστος στέγασης, τη ροή των συναλλαγών και τη βιωσιμότητα των κατασκευών. Μια αυστηρότερη φορολογική στροφή θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την αγορά κατοικίας. Πρώτο και πιο ευαίσθητο θέμα είναι ο ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα, που στην αγορά θεωρείται η πραγματική «κόκκινη γραμμή». Η παράταση της αναστολής του παραμένει το βασικό σενάριο, καθώς διαφορετικά το κόστος αγοράς θα εκτοξευόταν και θα έκοβε ταχύτητα στην οικοδομή.

Σήμερα ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%, ενώ χωρίς την αναστολή η τελική τιμή θα ανέβαινε αισθητά. Για παράδειγμα, σε ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ, το τελικό ποσό θα διαμορφωνόταν στις 310.000 ευρώ με ΦΠΑ, αντί για 257.500 ευρώ με το σημερινό καθεστώς. Η αναστολή αφορά ακίνητα με οικοδομικές άδειες από το 2006 και μετά, εφόσον οι κατασκευαστές έχουν καταθέσει τη σχετική αίτηση στην ΑΑΔΕ.

Το αίνιγμα του φόρου υπεραξίας

Δεύτερο αγκάθι είναι ο φόρος υπεραξίας 15%, ένας φόρος που στην πράξη ουδέποτε λειτούργησε κανονικά και παραμένει σε καθεστώς διαρκούς αναστολής. Επιβάλλεται στη διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης και, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, λειτουργεί ως καθαρό αντικίνητρο για τις μεταβιβάσεις. Σε μια πώληση με κέρδος 60.000 ευρώ, ο φόρος θα έφτανε τα 9.000 ευρώ, τον οποίο πληρώνει ο πωλητής -με κίνδυνο να μεταθέσει το κόστος αυτό στην τιμή πώλησης.

Η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο παράταση αλλά και οριστική κατάργηση, με στόχο να μπει τέλος στην αβεβαιότητα. Η ΔΕΘ θεωρείται η κατάλληλη στιγμή για να κλείσει αυτό το φορολογικό κεφάλαιο και να δοθεί σαφές σήμα ότι η αγορά ακινήτων δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με αιφνίδιες επιβαρύνσεις.