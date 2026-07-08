Χρηματιστήριο: Έσπασε ξανά το «φράγμα» του ενός εκατομμυρίου μερίδων - Τα πολυετή υψηλά φέρνουν νέο κόσμο στο ταμπλό

Η ανοδική πορεία του ΧΑ προσελκύει νέους επενδυτές, όμως τον πρώτο λόγο εξακολουθούν να έχουν οι ξένοι θεσμικοί. Μόλις το 2,4% των μερίδων με υπόλοιπο ελέγχει σχεδόν το 70% της συνολικής αξίας του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Η άνοδος του Χρηματιστηρίου της Αθήνας αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της όχι μόνο στους δείκτες και στις αποτιμήσεις των εισηγμένων, αλλά και στη σύνθεση της αγοράς. Μετά από μήνες συνεχούς ανόδου, η ελληνική κεφαλαιαγορά εμφανίζει πλέον πιο ξεκάθαρες ενδείξεις διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης, καθώς αυξάνεται τόσο ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών μερίδων όσο και ο ρυθμός δημιουργίας νέων κωδικών από Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Τα στοιχεία Αξία Numbers της Euronext Athens για τον Ιούνιο δείχνουν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους ήδη ενεργούς επενδυτές. Αντίθετα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων επενδυτικών μερίδων επιταχύνθηκε, εξέλιξη που συνοδεύει την πορεία του Γενικού Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 περίπου ετών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνολικός αριθμός των μερίδων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ανήλθε τον Ιούνιο σε 1.000.040, επιστρέφοντας πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2024.

Η κινητικότητα αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στους νέους επενδυτικούς κωδικούς. Τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 4.192 νέες ημεδαπές μερίδες, έναντι 2.202 τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 90% μέσα σε έναν μήνα. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, όταν είχαν δημιουργηθεί 1.854 νέες μερίδες, η αύξηση ανέρχεται στο 126%.

Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο τουλάχιστον από το 2019, αλλά και για τον μεγαλύτερο αριθμό νέων ημεδαπών επενδυτικών μερίδων από τον Ιανουάριο του 2024.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι αλλοδαποί επενδυτές. Οι νέες αλλοδαπές μερίδες ανήλθαν σε 281 τον Ιούνιο, έναντι 259 τον Μάιο και 226 τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων τουλάχιστον 95 μηνών.

Ωστόσο, η αύξηση των νέων μερίδων δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση των ενεργών επενδυτικών κωδικών. Οι ενεργές μερίδες ανήλθαν σε 31.939, από 30.946 τον Μάιο, γεγονός που δείχνει ότι η δημιουργία νέων επενδυτικών μερίδων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε άμεση συναλλακτική δραστηριότητα. Είναι πιθανό μέρος των νέων μερίδων να βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας των πρώτων τοποθετήσεων, ενώ παράλληλα κάποιοι υφιστάμενοι επενδυτές μπορεί να παρέμειναν ανενεργοί μέσα στον μήνα.

Τα «σκήπτρα» στους ξένους

Η αυξημένη δημιουργία νέων επενδυτικών μερίδων από εγχώριους επενδυτές δεν σημαίνει, πάντως, ότι έχει αλλάξει και η ισορροπία δυνάμεων στην αγορά.

Η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στις συναλλαγές αυξήθηκε τον Ιούνιο σε 30,7%, από 28,4% τον Μάιο, χωρίς όμως αυτό να αλλάζει τη συνολική εικόνα. Αν και κατά διαστήματα καταγράφονται διακυμάνσεις, η συμμετοχή των εγχώριων επενδυτών παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών του 2024. Ενδεικτικά, από το 55,9% του Νοεμβρίου 2024 υποχώρησε σταδιακά, αγγίζοντας χαμηλό στο 26,2% τον Ιανουάριο του 2026, πριν ανακάμψει οριακά τους τελευταίους μήνες. Ως αποτέλεσμα, οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να πραγματοποιούν περίπου επτά στα δέκα ευρώ συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ταυτόχρονα, παραμένει αλώβητη η πρωτοκαθεδρία των ξένων και ως προς την αξία των χαρτοφυλακίων, καθώς τον Ιούνιο κατείχαν το 68,6% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας στο ΧΑ, έναντι 31,4% των ημεδαπών επενδυτών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι χαρτοφυλάκια αξίας 102,6 δισ. ευρώ βρίσκονται στην κατοχή μόλις 10.973 μερίδων με υπόλοιπο. Αντίθετα, οι 441.150 ημεδαπές μερίδες με υπόλοιπο κατέχουν χαρτοφυλάκια συνολικής αξίας 47 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, μόλις το 2,4% των μερίδων με υπόλοιπο ελέγχει σχεδόν το 69% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Η συγκέντρωση είναι ακόμη μεγαλύτερη στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Στον FTSE Large Cap, μόλις το 2,7% των μερίδων με υπόλοιπο –οι 9.096 που ανήκουν σε αλλοδαπούς επενδυτές– κατέχει χαρτοφυλάκια αξίας 91,5 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 72,5% της συνολικής αξίας του δείκτη. Αντίθετα, οι 328.798 ημεδαπές μερίδες με υπόλοιπο κατέχουν χαρτοφυλάκια αξίας 34,8 δισ. ευρώ, ή το 27,5% της συνολικής αξίας των blue chips.

Έτσι, αν και η άνοδος του Χρηματιστηρίου της Αθήνας αρχίζει πράγματι να προσελκύει νέο επενδυτικό ενδιαφέρον και να διευρύνει σταδιακά τη βάση της αγοράς, δεν έχει μεταβάλει ακόμη τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η ελληνική κεφαλαιαγορά εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, τα οποία παραμένουν ο κυρίαρχος παράγοντας. Η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής και η περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής βάσης θα αποτελέσουν κρίσιμες προϋποθέσεις για να αποκτήσει η αγορά μεγαλύτερο βάθος και ακόμη πιο ισχυρά εγχώρια ερείσματα.