Θεμιστοκλέους: Υπερδιπλασιάστηκαν οι αεροδιακομιδές από το 2021

Όπως είπε τα μέτρα έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα, αν και υπάρχουν ακόμη κενά που προκύπτουν έκτακτα, όπως σε περιπτώσεις παραιτήσεων ή αναρρωτικών αδειών.

Βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η εικόνα της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος τόνισε ότι τα μέτρα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών έχουν ήδη αποδώσει αποτελέσματα.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΕΛΛΑΔΑ FM 94,3», οι φετινές καλοκαιρινές ανάγκες αναμένεται να αντιμετωπιστούν χωρίς τις εικόνες έκτακτων διακομιδών που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, ενώ παράλληλα ενισχύεται σημαντικά το δίκτυο αεροδιακομιδών με νέα πτητικά μέσα και αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Η εικόνα στα νησιά είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από πέρυσι έχουν αλλάξει σημαντικά στοιχεία, τόσο στα επιδόματα όσο και στην εξασφάλιση διαμονής. Το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν ένα αρκετά καλό καλοκαίρι, χωρίς εικόνες διακομιδών σε καρότσες. Τέτοιες εικόνες δεν θα υπάρξουν ούτε φέτος», ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Τόνισε ότι για γιατρούς που μετακινούνται από την ηπειρωτική χώρα ή την Αττική προς νησιωτικές περιοχές προβλέπεται επιπλέον οικονομικό κίνητρο 2.100 ευρώ, πέραν του μισθού τους. Αντίστοιχα, για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του συστήματος υγείας προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 1.800 ευρώ, πέραν του μισθού.

Όπως είπε τα μέτρα έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα, αν και υπάρχουν ακόμη κενά που προκύπτουν έκτακτα, όπως σε περιπτώσεις παραιτήσεων ή αναρρωτικών αδειών.

Πρόσθεσε ότι «μέσα από την τελευταία προκήρυξη έχουν καλυφθεί πολλές θέσεις που για χρόνια παρέμεναν άγονες. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να καλυφθούν και οι υπόλοιπες». Σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ και το ζητούμενο είναι να καλυφθούν ακόμη και κενά που δεν είχαν καλυφθεί ποτέ στο παρελθόν».

Αναφορικά με τις αεροδιακομιδές και τα πτητικά μέσα, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι «από το 2021, με τη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προστέθηκαν δύο ελικόπτερα και τρία αεροπλάνα, χωρίς να αποσυρθούν τα προηγούμενα μέσα. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα έχει πετύχει υπερδιπλασιασμό των αεροδιακομιδών, με αύξηση 165%».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε στη συνέχεια ότι «κάθε χρόνο καταγράφεται επιπλέον αύξηση περίπου 10% στις αεροδιακομιδές, καθώς προστίθενται συνεχώς νέα πτητικά μέσα», και συμπλήρωσε: «πέρυσι υπήρξε για πρώτη φορά ελικόπτερο στην Πάρο, το οποίο κάλυψε τις διακομιδές από τις Κυκλάδες, ενώ υπήρξε και ελικόπτερο στη Ρόδο μέσω δωρεάς. Φέτος, στη Ρόδο επιχειρούν δύο ελικόπτερα από τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών».