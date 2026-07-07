Κλήρωση Τζόκερ 07/07/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν τα 4,4 εκατ. ευρώ

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Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (07/07), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.400.000 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι οι εξής: 2, 3, 40, 41, 43, και ο αριθμός Τζόκερ το 13.

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους: