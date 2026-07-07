Λεπέν: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε την έναρξη της προεκλογικής της εκστρατείας, παρουσιάζοντας ειδική ιστοσελίδα.

Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027, ανακοίνωσε η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την απόφαση του Εφετείου που επικύρωσε την καταδίκη της σε φυλάκιση τριών ετών και 15μηνη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας. Η απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε την Τρίτη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, καθώς η περίοδος στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι λήγει πριν από την προεδρική αναμέτρηση.

Τόνισε ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει προεκλογική καμπάνια εφόσον υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα επιδιώξει μέσω της έφεσής της την αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου. Απαντώντας σε ερώτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2027, επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να σκοπεύει να είναι υποψήφια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί στη δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη της προεκλογικής της εκστρατείας, παρουσιάζοντας ειδική ιστοσελίδα και καλώντας τους υποστηρικτές της να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στην καμπάνια. Από τα τρία έτη της φυλάκισης, τα δύο είναι με αναστολή, ενώ για τον έναν χρόνο που απομένει θα εκτίσει την ποινή της υπό κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Σύμφωνα με γαλλικό εφετείο η Λεπέν και αρκετά άλλα μέλη του κόμματος του Εθνικού Συναγερμού καταχράστηκαν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονταν για την πληρωμή βοηθών. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων κατά την άσκηση της ιδιότητάς της ως ευρωβουλευτή, καθώς και για συνέργεια σε υπεξαίρεση δημοσίων πόρων υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του κόμματος. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.