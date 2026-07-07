Ξύπνησαν οι πωλητές στη Wall Street: Πιέσεις από «μαύρο χρυσό» - Πτώση για SpaceX, AI και τσιπ

H Micron διολίσθησε 4,71%, η KLA κατρακύλησε 7,22%, η Marvell αποδυναμώθηκε 7,45%, η AMD επιδόθηκε σε πτώση 6,51%, η SpaceX κατέπεσε 6,83%, η Broadcom «κοκκίνισε» 0,83%.

Φανερά παραμένουν τα σημάδια του ξεπουλήματος των τσιπ στη Wall Street την Τρίτη, ελέω του πετρελαϊκού άλματος, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη στοv Dow Jones μετά το ρεκόρ, ενώ S&P 500 και Nasdaq δέχτηκαν πιέσεις από το sell off μετοχών ημιαγωγών, εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών για τη βιωσιμότητα του ράλι που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ένα δημοσίευμα για την κινεζική DeepSeek που κατασκευάζει ένα δικό της ΑΙ προϊόν επιδείνωσε επιπρόσθετα το κλίμα.

O Dow Jones υποχώρησε 0,25% στις 52.925 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,45% στις 7.503 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 1,16% στις 25.945 μονάδες. Στο ταμπλό, βαρίδι αποτέλεσαν τα τσιπ παρά το ότι ο γίγαντας της μνήμης Samsung Electronics ανέφερε 19πλάσια αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του β' τριμήνου και ξεπέρασε τα συνδυασμένα κέρδη της τελευταίας τριετίας καθώς η κινεζική startup DeepSeek αναπτύσσει τον δικό της ΑΙ ημιαγωγό που θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από Nvidia και Huawei.

H μετοχή της Micron διολίσθησε 4,71%, η KLA κατρακύλησε 7,22%, η Marvell αποδυναμώθηκε 7,45%, η AMD επιδόθηκε σε πτώση 6,51% και η Broadcom «κοκκίνισε» 0,83%. Πιέσεις -6,83% στη SpaceX μετά την εισαγωγή της στο Nasdaq-100. Οι επενδυτές στράφηκαν σε υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά. Ο τίτλος της Eli Lilly ενισχύθηκε 2,96%, ενώ οι JPMorgan και Walmart ισχυροποιήθηκαν 0,44% και 0,82% αντιστοίχως, με την τελευταία να αντλεί ώθηση από την περικοπή τιμών σε διάφορα προϊόντα της.

«Η συνιστώσα της μνήμης όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το σημείο όπου δαπανώνται πολλά ​ποσά και είναι πιο ακριβός συμμετέχων στη σύνθεση της ΑΙ», εξήγησε ο Τοντ Σοενμπέργκερ, επικεφαλής επενδύσεων στην CrossCheck Management. Οι μετοχές εταιρειών τσιπ ήταν μερικοί από τους μεγαλύτερους νικητές του AI trade μέχρι στιγμής φέτος, εν μέσω ελπίδων για ακόρεστη ζήτηση, αν και οι ανησυχίες για «φούσκα» και υπερβολικές αποτιμήσεις έχουν οδηγήσει σε κάποια αστάθεια.

«Οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί και τα θεμελιώδη μεγέθη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις. Εκεί οφείλεται η σημερινή πτώση», εξήγησε ο Μάικ Μπέιλι, διευθυντής έρευνας στην FBB Capital Partners, προβλέποντας εναλλαγές προσήμων. «Από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις αγορές είναι τα μεγέθη του Q2 να είναι αρκετά ισχυρά σε απόλυτη βάση... αλλά οι προσδοκίες να είναι υπεραισιόδοξες, προκαλώντας ανησυχίες καθώς ο πήχης είναι στα ύψη», επεσήμανε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Οι hyperscalers αναμένεται να διοχετεύσουν εκατοντάδες δισ. δολάρια για την κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, ωστόσο οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι επενδυτές δεν έχουν ακόμη δει σαφή στοιχεία ότι οι μεγάλες δαπάνες αποδίδουν. Μια άλλη δοκιμασία για την όρεξη για μετοχές τσιπ διαφαίνεται αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο νοτιοκορεατικός κολοσσός SK Hynix θα κάνει την εισαγωγή του στις ΗΠΑ και θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται στο Nasdaq.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Τρίτη μετά το αμερικανικό μπλόκο στις πωλήσεις ιρανικού «μαύρου χρυσού» εξαιτίας των επιθέσεων σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ φέρνοντας καθοδικές πιέσεις στα αμερικανικά χρηματιστηριακά ταμπλό. Εν τω μεταξύ, οι traders θα πάρουν μια ακόμη γεύση από το πώς ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς διευθύνει την νομισματική πολιτική όταν δημοσιευτούν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της FOMC την Τετάρτη με έμφαση στα επιτόκια.